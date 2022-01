Economia



Pensioni, dal 1° gennaio 2022 è in vigore Quota 102

venerdì, 7 gennaio 2022, 22:04

La FENAPI di Massa Carrara ricorda, ai fini pensionistici, che dal 1° gennaio 2022 è in vigore Quota 102 che permette di andare in pensione ai lavoratori con almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi. Questa opzione sarà valida solo per il 2022, anche se il diritto maturato potrà essere esercitato anche negli anni successivi.

La FENAPI evidenzia che sussiste anche nel 2022 la possibilità di accedere, con determinati requisiti, all’Ape Sociale (pensione anticipata) o beneficiare della Quota 41 per i lavoratori cosiddetti precoci in quanto hanno iniziato a lavorare e versare i contributi in giovane età.

Per verificare la propria situazione e/o per informazioni rivolgersi alle sedi FENAPI:

Massa, Via Aurelia Ovest, 139 (Area ex Olivetti - vicino alla rotonda Aurelia / Via Oliveti)

Carrara, Via 7 Luglio,4 (di fronte agli Uffici Tributi comunali)

Montignoso, Via Roma,109

Centralino telefonico: 0585 74931