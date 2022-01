Pillola anti-Covid: otto i pazienti che si stanno curando nell’AUSL Toscana nord ovest

Altri articoli in Economia

mercoledì, 12 gennaio 2022, 13:13

A parlare è il segretario della Uil Fpl Massa Carrara, Claudio Salvadori, con il segretario organizzativa Chiara Marsili, che vogliono aggiungere un altro punto di vista e una diversa lettura della crisi che sta vivendo la sanità toscana e locale alla luce della pandemia e di un sistema che ormai...

martedì, 11 gennaio 2022, 18:54

A causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid, stanno aumentando le assenze degli autisti impossibilitati a lavorare. Per questa ragione, il gestore del trasporto pubblico locale avvisa che saranno possibili disagi sui servizi urbani ed extraurbani

martedì, 11 gennaio 2022, 18:50

Si è conclusa la procedura aperta per l'affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di riqualificazione del Waterfront di Marina di Carrara - Ambito 4, consistenti in interventi per la fruibilità protetta della passeggiata sul mare

martedì, 11 gennaio 2022, 12:33

Il presidente della Confartigianato Massa Carrara, Sergio Chericoni, analizza così l'ingresso dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale nel Consorzio Zia, approvata dall'assemblea dei soci prima della fine dell'anno

domenica, 9 gennaio 2022, 23:47

Si concludono nel mese di gennaio le numerose attività di orientamento in entrata dell’Istituto Montessori-Repetti, che propone vari appuntamenti di Open Day per orientare nella scelta della scuola superiore

venerdì, 7 gennaio 2022, 22:04

La FENAPI di Massa Carrara ricorda, ai fini pensionistici, che dal 1° gennaio 2022 è in vigore Quota 102 che permette di andare in pensione ai lavoratori con almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi