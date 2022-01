Economia



Rc auto, a Massa Carrara assicurare un'auto costa l'8 per cento in meno

mercoledì, 5 gennaio 2022, 15:04

Secondo l'osservatorio di Facile.it, per gli automobilisti toscani il nuovo anno si apre con un quadro in chiaroscuro. Se da un lato, nella provincia di Massa-Carrara, a dicembre 2021 per assicurare un'auto occorrevano in media 504,80 euro, vale a dire l'8,03% in meno rispetto allo stesso mese del 2020, dall'altro sono più di 64.000 gli automobilisti toscani che nel 2022 vedranno aumentare il costo dell'RC auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2021 (+10% anno su annuo).

In termini percentuali si tratta del 2,92% del campione analizzato, percentuale che non solo risulta essere più alta rispetto a quella nazionale (2,47%), ma fa anche guadagnare alla regione il secondo posto nella classifica italiana. Guardando alla provincia di Massa-Carrara, la percentuale di automobilisti che hanno denunciato all'assicurazione un sinistro con colpa è pari al 3,30%, valore tra i più alti registrati nella regione.

Analizzando la graduatoria delle province toscane, al primo posto si trova Prato (4,15%), seguita da Massa-Carrara (3,30%), Firenze (3,11%) e Pistoia (2,92%). Valori inferiori alla media regionale, invece, per Grosseto (2,78%), Livorno (2,69%), Siena (2,67%) e, staccata di un soffio, Lucca (2,65%). Chiudono la classifica regionale Pisa (2,52%) e Arezzo, area toscana dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,93%).

L'andamento delle tariffe e altri dati sull'RC auto nella provincia sono disponibili a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-massa-carrara.html

Provincia % assicurati che cambieranno classi di merito a seguito di un sinistro con colpa Arezzo 1,93% Firenze 3,11% Grosseto 2,78% Livorno 2,69% Lucca 2,65% Massa-Carrara 3,30% Pisa 2,52% Pistoia 2,92% Prato 4,15% Siena 2,67% Toscana 2,92% Italia 2,47%

Di seguito la media delle migliori tariffe disponibili online a dicembre per le province della Toscana:

Provincia Media migliori tariffe RC auto dicembre 2021 % variazione rispetto a dicembre 2020 Arezzo 382,66 € -8,49% Firenze 432,21 € -14,00% Grosseto 358,64 € -11,57% Livorno 400,08 € -12,00% Lucca 439,52 € -12,07% Massa-Carrara 504,80 € -8,03% Pisa 429,04 € -12,78% Pistoia 480,86 € -18,11% Prato 621,06 € -16,84% Siena 337,00 € -11,55% Toscana 441,36 € -14,07% Italia 427,16 € -9,43%