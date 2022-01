Economia



Venerdì 21 gennaio Scuola Aperta all’Istituto Zaccagna Galilei e sabato 22 gennaio visite guidate la mattina in presenza su prenotazione

venerdì, 14 gennaio 2022, 20:31

Il Polo di Istruzione Tecnica “Zaccagna-Galilei” di Carrara comunica che venerdì 21 gennaio ci sarà la possibilità per gli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari di I grado e per le loro famiglie, di visitare entrambi i plessi dell’istituto (“sede Zaccagna” - Fossola - Viale xx Settembre 116 e “sede Galilei” - Avenza _Via Campo d’Appio 90) allo scopo di conoscere l’offerta formativa proposta.

Gli incontri si svolgeranno per entrambe le sedi dalle 15 alle 18. Per poter partecipare sarà necessario prenotarsi attraverso un modulo da compilare presente nel sito web dell’Istituto https://www.zaccagnagalilei.edu.it/ .

Inoltre la mattina di sabato 22 gennaio dalle 09 alle 11 ci sarà la possibilità, per studenti e genitori, di effettuare visite in presenza, nel rispetto della normativa vigente, ai laboratori presso le due sedi dell’Istituto. Per prenotarsi basterà anche in questo caso compilare l’apposito modulo presente nel sito web dell’Istituto. Compatibilmente con le esigenze dell’Istituto saranno possibili visite, sempre su prenotazione, al di fuori del giorno e dell’orario indicato precedentemente.

Si ricorda infine che sul canale Youtube “Istituto Zaccagna-Galilei” sono disponibili alcuni video di presentazione dell’Istituto, delle sedi Zaccagna e Galilei e di tutti gli indirizzi di studio.

Si riportano di seguito gli indirizzi di studio presenti nell’Istituto:

SETTORE ECONOMICO (sede D. ZACCAGNA):

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione: Amministrazione, Finanza e Marketing

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing

Indirizzo Turismo

SETTORE TECNOLOGICO (sede D. ZACCAGNA):

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio articolazione: Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorioarticolazione: Geotecnico

SETTORE TECNOLOGICO (sede G. GALILEI):

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologiearticolazione: Chimica e Materiali

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologiearticolazione: Biotecnologie Ambientali

Indirizzo Elettronica e Elettrotecnicaarticolazione: Elettronica e Robotica

Indirizzo Elettronica e Elettrotecnicaarticolazione: Automazione e Robotica

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioniarticolazione: Telecomunicazioni

Ricordiamo che l’Istituto è in grado di soddisfare, coi suoi diplomati nel campo tecnico ed economico, le necessità del mondo del lavoro garantendo nel contempo, ai nostri giovani, dopo soli 5 anni di studi, un diploma immediatamente spendibile nel mondo del lavoro, aspetto sicuramente rilevante nell’attuale situazione economica del Paese.

Per ogni necessità, anche per quanto riguarda l’iscrizione, contattare direttamente la segreteria della scuola o la dirigente scolastica Marta Castagna.

sede Domenico Zaccagna 0585/70354 sede Galileo Galilei 0585/52388

https://www.zaccagnagalilei.edu.it/

I.I.S. “Zaccagna-Galilei”- Polo di Istruzione Tecnica