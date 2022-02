Confronto tra il sindacato Cobas e dirigente scolastica per modificare il regolamento per personale esente da vaccino

Altri articoli in Economia

venerdì, 4 febbraio 2022, 19:59

Giochi, colori, disegni, libri e numeri di magia, oltre ad un attestato di coraggio dopo la vaccinazione. L’ospedale del Cuore di Massa (Via Aurelia Sud) spalanca le porte per tutti i bambini e le bambine del territorio, per una giornata all’insegna della vaccinazione pediatrica anti Covid-19

giovedì, 3 febbraio 2022, 14:37

A parlare è il segretario della Uiltrasporti Massa Carrara, Rolando Bellè, che lancia un appello ai sindaci della costa e della Lunigiana così come al presidente della Provincia per iniziare a far sentire la voce del territorio nelle stanze del potere di Firenze

giovedì, 3 febbraio 2022, 10:25

La Fenapi di Massa Carrara, in una nota stampa, esprime il proprio punto di vista sul reddito di cittadinanza, misura di sostegno spesso presa di mira per la sua efficacia o inefficacia come contrasto alla povertà

martedì, 1 febbraio 2022, 19:35

"Sempre più isolati dal mondo e sempre più aggressivi. Gli episodi di movida violenta a Livorno e Milano sono solo gli ultimi campanelli d'allarme sui giovani e giovanissimi, le vere vittime sociali della pandemia". La presidente dell'Ordine degli Psicologi toscani Maria Antonietta Gulino lancia l'allarme sul fenomeno del disagio e della violenza...

martedì, 1 febbraio 2022, 11:13

L'allarme del direttore di Confartigianato Massa Carrara, Gabriele Mascardi: "Un fenomeno che cancella il 30% del fatturato, provoca evasione e mette in pericolo la salute dei clienti"

martedì, 1 febbraio 2022, 09:54

Un'impresa su tre (37%) rinvierà, o ha già rinviato, gli investimenti programmati. Il caro energia, che in queste settimane si è abbattuto sul 95% di piccole e medie imprese apuane, ha già costretto le aziende a correzioni di manovra per non essere travolte