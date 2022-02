Economia



"Rifiuti del tessile, noi litighiamo e altrove lavorano: altri faranno hub per il riciclo. Lo avevamo proposto in provincia"

martedì, 8 febbraio 2022, 11:19

"Nemo propheta in patria, purtroppo. E anche questa volta l'adagio è purtroppo di grande attualità per la provincia apuana. Un anno fa avevamo proposto di realizzare a Massa Carrara un polo dell'economia circolare del tessile, un centro di raccolta per il recupero degli scarti con investimenti in ricerca. Un progetto che avrebbe potuto dare sviluppo, lavoro, indotto e introiti per milioni di euro negli anni a venire ma nessuno ci ha ascoltati, tutti forse troppo presi a pensare su come bucare ancora le nostre montagne a vantaggio di pochi potentati locali. Ma mentre noi si litiga sul nulla, a Prato questa idea è destinata a diventare realtà grazie a un protocollo di intesa che coinvolge Comune, Alia, i sindacati e le associazioni di categoria: quanto ancora vogliamo restare fanalino di coda della Toscana?".



Non le manda a dire il segretario della Uiltec Toscana Nord, Massimo Graziani, che a marzo del 2021 aveva proposto alle aziende del tessile apuano e alle istituzioni di lavorare tutti assieme a un progetto legato all'economia circolare nel settore su cui l'Europa sta puntando. "Peraltro – prosegue Graziani – dal primo gennaio del 2022 è scattato l'obbligo della raccolta differenziata per i rifiuti tessili in Italia con l'obiettivo di diminuire l'impatto ambientale del tessile ed incentivare il riutilizzo e il riciclo. Secondo le stime di Ispra il 5,7% dei rifiuti indifferenziati è composto da rifiuti tessili, 663mila tonnellate all'anno destinate a smaltimento in discarica o nell' inceneritore ma che possono e devono essere riciclate. Mancano però hub innovativi dedicati a questo settore e noi siamo qua oggi a rilanciare la proposta perché, come dimostra Prato, si può fare: non possiamo lasciarci scippare questa opportunità da realtà vicine solo perché siamo campanilistici, litigiosi e senza alcuna capacità di visione del futuro".



Quanto portato avanti a Prato, in sinergia fra tutte le parti, va in una direzione indicata da tempo dalla Uiltec con la possibilità di creare occupazione stabile e di qualità, sfruttando le eccellenze del territorio. "Eccellenze del tessile che non mancano a Massa Carrara – va avanti il segretario Uiltec –. Facciamo nostre le raccomandazioni di Arpat e della Fondazione Ellen MacArthur, lavoriamo in fretta a un progetto per costruire un impianto di raccolta, smistamento e riciclaggio dei prodotti tessili da associare a un polo di ricerca sul riciclo delle fibre. In tutto questo le nostre sartorie saranno un valore aggiunto. La richiesta è semplice: le istituzioni coinvolgano subito i sindacati, le associazioni di categoria a un tavolo per lavorare in questa direzione. Ma facciamolo subito".