Economia



Ultimi giorni per iscriversi al corso di logistic manager

martedì, 1 febbraio 2022, 09:49

Ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito per diventare Logistic Manager, figura professionale nuova e oggi tra le più ricercate nel mondo dei Porti, dei Trasporti e della Logistica.

La Spezia - Il Logistic Manager è una delle figure professionali emergenti nel mondo dei porti, dei trasporti e della logistica che grazie alla sua evoluzione innovativa come settore strategico in forte e costante sviluppo è tra i più attraenti per i giovani laureati che vogliono specializzarsi.

Per questo l'impegno della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica che da trent'anni provvede a preparare le figure professionali richieste dalle aziende e che ha sempre consentito di rispondere in continuità ai loro fabbisogni ha organizzato un altro e nuovo corso di Logistic Manager destinato a dodici giovani residenti o domiciliati in Liguria, con laurea anche di livello triennale, disoccupati o inoccupati e di età inferiore ai trent'anni.

E' un corso anche questo completamente gratuito in quanto rientra nel Programma Operativo della Regione Liguria (Fondo Sociale Europeo).

Per quanto riguarda l'impegno sono previste 300 ore di formazione teorica dal lunedì al venerdì nella sede della Scuola in Via del Molo 1/A alla Spezia e 300 ore di formazione in alternanza svolta in ambiente lavorativo nelle aziende del Gruppo Tarros alla Spezia.

Le domande di iscrizione devono essere inviate alla Scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 4 febbraio 2022.

Il bando è consultabile, insieme a tutte le informazioni, sul sito della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica www.scuolatrasporti.com

Info: telefono 0187-779162