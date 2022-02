Economia



Viabilità a pezzi, autotrasportatori sul piede di guerra: "Verso blocco stradale"

lunedì, 7 febbraio 2022, 16:22

Di gocce che hanno fatto traboccare il vaso ce ne sono state pure troppe. Per gli autotrasportatori di Confartigianato è finito il tempo del dialogo, della concertazione, dei rapporti di collaborazione che fino a oggi hanno portato in dote solo parole e nessun fatto: "Nei prossimi giorni non potremo impedire il blocco stradale come qualche mese fa, quando lo scongiurammo con un incontro con l'assessore Raggi".



Pugno duro del presidente degli autotrasportatori di Confartigianato, Cesare Pilli, che ancora in questi giorni sta ricevendo decine di lamentele e denunce quotidiane da parte di associati e colleghi. "Il quadro che ci troviamo di fronte a Carrara è uguale identico a quando insieme alle altre sigle scrivemmo una lettera unitaria di appello all'amministrazione – prosegue Pilli -. Anzi, se vogliamo è pure peggiorata in diversi tratti. Ci sono strade colabrodo che fanno saltare ruote e ammortizzatori, ormai l'asfalto è pieno di così tante buche che bisogna andare a passo d'uomo per non rischiare di danneggiare i mezzi e le altre persone. La stessa salute degli autisti è messa a repentaglio. Abbiamo provato a chiedere aiuto tutti insieme: parole, incontri, promesse. Poi nulla. Siamo punto e a capo. Non è più il tempo delle toppe, dell'asfalto a caldo buttato dentro un buco che dura il tempo di una pioggia. Ma è inutile che replichiamo ancora l'elenco della spesa: serve invece che qualcuno lo prenda e inizi davvero a metterci testa e soldi".



Un settore costretto a fare i conti con il totale immobilismo che ha generato solo problemi e danni, anche costosi ai mezzi di trasporto: "Incassano milioni di euro ogni anno da tassa marmi e sanzioni. Dicono di spenderli, in buona parte, per la manutenzione delle strade. Ci chiediamo dove e come perché gli effetti proprio non si vedono. Adesso vogliamo vedere cantieri aperti e soluzioni altrimenti si va verso il blocco stradale. Solo l'amministrazione può fermare quella che per noi è una mossa eclatante a cui non vorremmo essere costretti".