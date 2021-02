Enogastronomia



Manifestazione dei ristoratori a Roma: presenti quattro ristoranti di Massa e Carrara

martedì, 23 febbraio 2021, 08:36

di donatella beneventi

Il gruppo ristoratori della Toscana, circa 15.mila ristoranti sparsi nella regione, in particolare a Firenze, hanno manifestato a Roma, davanti a Montecitorio per protestare contro le misure restrittive prese dal governo e che hanno messo in ginocchio la ristorazione, che con la ricettività e il turismo, sono state le categorie più toccate dalla conseguenza della pandemia, chiedendo una equa distribuzione delle risorse per aiutare la categoria e attenzione da parte delle istituzioni per tante famiglie che vivono della loro attività, per se stessi e per il personale alle loro dipendenze. La manifestazione romana è stata molto coinvolgente e sono intervenuti ristoratori provenienti anche da altre parti di Italia.

Da Massa Carrara, un piccolo gruppo , quattro ristoratori per la precisione: Diego Crocetti del La Maison di Marina di Carrara, Claudio Follini del Ristorante Extra, Edoardo Felsini del Convitto di Massa e Il Salotto di Via Cairoli di Massa con Giorgio D’Agruma: “Siamo partiti molto presto - dice Crocetti - e a Roma abbiamo incontrato veramente tantissimi colleghi, non solamente toscani, dispiace che del nostro territorio c’eravamo solamente noi e questo denuncia la mancanza di unità della nostra categoria a Massa Carrara, mentre sarebbe il momento di essere uniti per evitare il disastro, a Carrara nessuno si muove, bisogna muoversi, venire a Roma e farci sentire. Devo dire che gli unici politici che ci hanno ascoltato sono stati i rappresentanti della Lega, sono intervenuti Salvini e Lucia Borgonzoni è venuto anche Vittorio Sgarbi, gli altri partiti no. Abbiamo chiesto ed ottenuto che da lunedì partano i ristori, i bonus filiera e soprattutto abbiamo messo sul tavolo che possano riaprire i ristoranti a pranzo e cena. Non si sta scherzando, ne va delle nostre vite".