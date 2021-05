Massa Carrara: la Toscana dei vini riparte dalla piccole Doc, il Candia dei Colli Apuani primo consorzio toscano ad aderire al Cervim

Altri articoli in Enogastronomia

martedì, 23 febbraio 2021, 08:36

Da Massa Carrara, un piccolo gruppo, quattro ristoratori per la precisione: Diego Crocetti del La Maison di Marina di Carrara, Claudio Follini del Ristorante Extra, Edoardo Felsini del Convitto di Massa e Il Salotto di Via Cairoli di Massa con Giorgio D’Agruma

venerdì, 19 febbraio 2021, 10:59

La proposta dell'Ue che vorrebbe cancellare i fondi per la promozione di carne, salumi e vino prevedendo addirittura etichette allarmistiche sulle bottiglie come per i pacchetti di sigarette, penalizzerebbero fortemente l'agroalimentare a forte propensione della provincia di Massa Carrara come il vino

mercoledì, 17 febbraio 2021, 20:00

La cucina e la corretta alimentazione hanno sempre fatto parte dei progetti di AVIS Carrara. Durante le ultime due edizioni del campus formativo, un'opportunità data ai giovani donatori per formarli sulla vita associativa e per renderli portavoce del messaggio di AVIS, il tema affrontato è stata la corretta alimentazione

lunedì, 15 febbraio 2021, 12:23

Tre video della giornata di ieri a pranzo che immortalano la passione di Mohamed El Hawi, il ristoratore che, musulmano tra i cattolici e gli atei, combatte la propria battaglia per sé e i propri dipendenti

giovedì, 4 febbraio 2021, 22:15

"C'è un gran casino, sia a livello governativo che nelle risposte alla nostra categoria". Questo il resoconto delle due giornate a Roma che hanno visto protagonisti gli imprenditori nel settore della ristorazione

mercoledì, 27 gennaio 2021, 14:44

Michele Bertellotti è un esempio di resilienza, di positività, di incoraggiamento ed entrare nel suo mondo, significa ritrovare un pò se stessi. Accoglie la Gazzetta in un'oasi verde e tranquilla