Enogastronomia



La cena delle Gazzette al St. Bartholomeo di Mario e Barbara a Lucca

domenica, 27 giugno 2021, 09:05

di donatella beneventi

Le cene di redazione sono finalmente ripartite dopo la lunga pausa del lockdown: un modo per stare insieme, parlare delle Gazzette e rinsaldare i rapporti di collaborazione fra di noi.



Lucca, splendida ed elegante, fa da scenografia a questi incontri conviviali, che fra l'altro, sono anche l'occasione di "assaggiare" il lato gastronomico di questa città, che fra le sue mura secolari e il fitto reticolo di vicoli e piazzette insospettabili, offre un'ottima scelta di ristoranti per tutte le tasche.



Questa volta è il turno di St. Bartholomeo, a due passi da piazza Anfiteatro, laddove un tempo si trovava un anfiteatro, per l'appunto, romano e che poi si è trasformata in piazza dedicata al commercio e oggi, uno dei simboli di Lucca nel mondo.



Il ristorante, informale ma con stile, dispone di spazi interni puliti e luminosi e all'esterno, di una corte che si affaccia su una piccola piazzetta dove spicca sulla facciata, una splendida edicola dipinta di Madonna con Bambino dai colori sfavillanti.



Tre tavolate per circa venti commensali, noi, e fa piacere vedere che la componente giovane è sempre più preponderante su quella "attempata": le Gazzette sono giovani e vitali, attive e affiatate!



Una cena semplice ma gustosa, fra antipasti tipici come i crostini, una pasta alla carbonara e una amatriciana, il tutto annaffiato da vino bianco e prosecco: i brindisi si moltiplicano, si ride e si scherza, non solo, ci si lascia a che andare ai ricordi e, soprattutto, ci si gusta la libertà ritrovata.



A fine cena, il dolce, a base di crema e cioccolata, realizzato dalla storica pasticceria Pinelli, con una scritta provocatoria ( d'altronde,le Gazzette sono così...), con la quale si invita il Covid a sparire definitivamente dalle nostre vite e permetterci di vivere le nostre città, il nostro tempo, i nostri locali.



Gli scatti di Cip suggellano lo spirito della serata: ad majora!



Foto di Ciprian Gheorghita