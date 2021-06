Enogastronomia



Nasce un'importante collaborazione per promuovere i vini di qualità

venerdì, 4 giugno 2021, 09:40

Nei giorni scorsi Marco Wong, presidente di POPT S.R.L. e Gino Fuso Carmignani, presidente della Rete dei Vini dell'Alta Toscana hanno sottoscritto un accordo quadro per allargare i mercati di vendita (italiani ed esteri) dei vini inseriti in una apposita vetrina dei vini dell'alta Toscana, organizzata dalla Rete fra i propri qualificati soci produttori.



Grazie all'accordo, aziende agricole quali FATTORIA BETTI (Quarrata), PASCALE FRANCESCA - I PILASTRI (Massa Carrara) TENUTA MARIANI (Versilia LU), FATTORIA LA TORRE (Montecarlo - LU), MARZALLA (Pescia PT), MARINI GIUSEPPE E FIGLI (Pistoia), FATTORIA DI CELLE/AMALASUNTA (Pistoia), potranno utilizzare questa inedita opportunità per incrementare la loro attività commerciale accedendo a nuovi mercati (fra i quali quelli asiatici), per accrescere la loro visibilità, per proteggere la qualità delle loro produzioni, per promuovere la sperimentazione di nuovi gusti ed abbinamenti enogastronomici.

Peraltro, la collaborazione fra POPT e la Rete dei Vini Alta Toscana, che si avvale della importante collaborazione di Paola Michelotti, art director della lucchese METADV (apprezzata società di consulenza marketing e multimediale) e del sostegno di Alta Toscana Innova S.R.L., nota società che promuove innovazione e start up presieduta da Francesco Mati, non intende limitarsi al pur essenziale sviluppo commerciale dei vini di un vasto territorio che si candida – a buon motivo - a rappresentare le eccellenze di un'altra Toscana dei vini, rispetto a quella del Chianti fiorentino e senese ed a quella della costa livornese e grossetana.



Infatti, nei prossimi mesi, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, POPT e RETE dei vini prevedono di organizzare una serie di eventi di presentazione dei vini della Vetrina in ristoranti di tendenza in varie località italiane, una partecipazione a FIERE enologiche anche in Cina e l'allestimento, a settembre 2021, di "A11 Alta Toscana Wine", la prima Rassegna dei vini di qualità prodotti esclusivamente nelle province di Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e Massa Carrara, affiancata se possibile da una Fiera in modalità digitale.

Per avere informazioni sulle iniziative e le attività di POPT e della RETE DEI VINI DELL'ALTA TOSCANA , le aziende interessate possono consultare il sito internet all'indirizzo www.popt.it o scrivere agli indirizzi email: info@popt.it o paolamichelotti@metadv.it