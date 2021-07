Enogastronomia



Peck apre al Forte, una istigazione a commettere un... peccato di gola

giovedì, 8 luglio 2021, 09:05

Peck sbarca a Forte dei Marmi e lo fa davvero in grande. Da ora in avanti, in piazza Guglielmo Marconi numero 6 sarà possibile acquistare e assaporare i piatti di una gastronomia tutta italiana e di altissima qualità, oltre a prodotti e specialità di rinomanza mondiale. Per non parlare, poi, di una ottima enoteca fornitissima e ricca di prestigio.

Tutto prese forma nel lontano 1883, a Milano, grazie al fondatore, Francesco Peck, fino ad arrivare al 2011, il cui locale, dopo essere passato dalle mani di altri cinque imprenditori, arrivò all'attuale proprietario, Leone Marzotto.

Il locale occupa uno spazio di 150 metri quadrati ai quali si aggiungono 50 metri di scoperto.

''Per il momento – dichiara Leone Marzotto – sarà possibile solamente acquistare i prodotti esposti, mentre, chissà, magari dalla prossima stagione estiva decideremo di espanderci con qualche coperto esterno al negozio così da poter servire i nostri clienti e vederli, in diretta, gustare le nostre pietanze''.

Ed è proprio con questo progetto che la parte migliore dell'enogastronomia milanese approda in Versilia, primo punto vendita al di fuori di Milano.

''Il nostro intento è quello di migliorarci sempre di più – continua Marzotto – e lo facciamo con passione, vocazione, con la voglia di essere dei perfezionisti. Ciascun dipendente è specializzato in un particolare settore, la loro formazione deriva proprio dalla mia azienda, ci tengo che tutto sia fatto e portato a termine nel migliore dei modi''.

Il negozio di Forte dei Marmi è dotato anche di una cucina all'interno della quale si dà forma alle specialità esposte, mentre altri prodotti vengono importati direttamente da via Spadari, la sede principale di Peck, dove lavorano 30 chef che, oltre a creare, hanno il compito di selezionare le materie prima da utilizzare.

Non è buono quello che è buono, ma è buono ciò che piace e quindi perché non passare da una delle piazze principali di Forte dei Marmi ad assaporare le aragoste all'essenza cocktail, il vitello tonnato o una buona insalata russa? Ricette decennali, rivisitate e sempre più curate che, accompagnate ad un'ottima bottiglia di vino vi faranno godere una serata d'estate tutta italiana.

Foto Ciprian Gheorghita