Enogastronomia



Un salotto "verde" con l'ex conduttore di Linea Verde Orizzonti, per parlare di api, farro, agrumi e territorio con contadini e professori universitari

giovedì, 15 luglio 2021, 20:31

di francesca vatteroni

"Nel mondo dei contadini non si entra senza una chiave di magía." scriveva Carlo Levi e in questo caso l'amministrazione apuana ha deciso di entrare nel mondo dei contadini usando la chiave della chiacchierata informale e salottiera, ma condotta ovviamente con la sobrietà che contraddistingue il giornalista Fabrizio Diolaiuti, il quale si circonderà di contadini e produttori agricoli fatti sedere fianco a fianco con docenti universitari, omeopati e farmacisti. Nasce così, da un'idea del giornalista e conduttore, la nuova rassegna Massa Picta. Dopo aver condotto su Rai 1 "Linea Verde Orizzonti", ospite de "La prova del cuoco" e di "Uno Mattina", ideatore e moderatore di incontri alla Versiliana, Fabrizio Diolaiuti porterà i prodotti tipici, non solo di Massa ma del territorio apuano intero, al centro di un dibattito che vorrà essere divertente e divulgativo insieme, affrontando argomenti forse un po' trascurati dai media e dall'opinione pubblica. Sapevamo, per esempio, dell'arrivo dall'Asia dell'ape vellutina o calabrone asiatico che potrebbe mettere a rischio l'esistenza stessa delle nostre api? Oppure, un esempio più leggero e se vogliamo curioso: sapevamo che l'ape regina si alza in volo al momento dell'accoppiamento scegliendo il maschio e accoppiandosi con lui proprio durante il volo per poi ucciderlo immediatamente dopo, recidendogli l'apparato riproduttivo? E che ripete l'operazione con altri maschi, accantonando il loro seme per farne uso successivamente? E che i professori Zinnai e Pistelli hanno scoperto che l'agrume massese dura più a lungo degli altri per via di una sostanza particolare da cui si possono fare essenze e olii?

Sono tante le magie e i segreti che appartengono al mondo contadino e che in quattro appuntamenti settimanali, Diolaiuti e i suoi ospiti cercheranno di raccontare tra aneddoti, esperienze vissute, studi e ricerche. Anche questa rassegna, come abbiamo visto succedere per gli altri eventi che coprono l'intero territorio dai monti al mare, sarà itinerante e cambierà location ogni settimana, tra il parco di Villa della Rinchiostra e piazza Ronchi.

Venerdì 16 luglio alle ore 18:30 a Marina di Massa nel parco di Piazza Ronchi si svolgerà la serata "Alla scoperta degli agrumi e dei vini massesi" con la professoressa Angela Zinnai del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell'Università di Pisa, la professoressa Luisa Pistelli del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa, Aldo Fiorentini conservatore di limoni, Pierpaolo Lorieri agricoltore e Fabrizio Biondelli presidente del consorzio Vino Candia dei colli apuani.

Venerdì 23 luglio, presso il parco di Villa della Rinchiostra, sempre alle 18:30, sarà la volta della serata dedicata alle api con "Api, apoidei, fiori e predatori" assieme al prof Antonio Felicioli docente di biochimica e apidologia presso l'Università di Pisa- "considerato nel mondo dell'apicoltura quello che Maradona era per il calcio" spiega Diolaiuti- assieme anche a Mario Andreini apicoltore e ideatore di prodotti a base di miele e a Diana Tonelli un'altra apicultrice.

Venerdì 6 agosto sempre alle 18:30 al parco di Piazza Ronchi per parlare de "Il farro della Garfagnana Igp e i suoi fratelli antichi prodotti della terra" ci saranno Lorenzo Satti presidente del Consorzio dei produttori del Farro IGP della Garfagnana, Roberto Lucchesini produttore delle patate di Sillico (paesino nel cuore della Garfagnana), assieme ad altri produttori di panigacci, testaroli, formaggi e al pubblico presente sarà regalata una confezione di farro Igp.

Infine venerdì 13 agosto alle ore 18:30 si torna nei giardini di Villa della Rinchiostra per "Erbe spontanee e vini naturali" assieme a Marco Pardini che Diolaiuti ha definito "affabulatore" per la capacità del naturopata e profondo conoscitore delle erbe spontanee di cui spiegherà gli usi in cucina ma anche gli usi medicinali, di saper conquistare chi lo ascolta con la narrazione di leggende e miti. Assieme a lui siederanno alcuni produttori di vini naturali di Massa e dintorni.

A commento di questa nuova rassegna, il sindaco Francesco Persiani si è espresso con slancio e ottimismo verso il futuro:"Stiamo completando il panorama degli eventi che abbiamo cercato di organizzare guardando a 360°-ha commentato- dalla musica classica, ai musei, agli spettacoli per bambini, incontri con personaggi famosi, filosofi, giornalisti. Con questa rassegna completiamo l'offerta cercando di valorizzare i prodotti del nostro territorio. Stiamo seminando anche noi qualcosa che vorremmo crescesse: perché questa non è un'operazione furba fatta per accattivarci la simpatia ma sono le basi di un percorso che dovrà restare e crescere".

"Sarà un piccolo salotto con ospiti importanti ma anche personaggi del territorio per parlare del territorio" gli ha fatto eco l'assessore alla cultura Nadia Marnica.

Al vicesindaco Andrea Cella invece dobbiamo il nome della rassegna "Massa picta":"La nostra terra è scolpita da scultori e dalla natura ma è anche dipinta: non solo nei fregi dei nostri palazzi, perché i colori della natura fanno parte della nostra terra. E speriamo che la rassegna torni anche il prossimo anno".

Interessante anche l'osservazione dell'assessore all'Ambiente Paolo Balloni:"Parlare del prodotto tipico significa anche parlare del luogo e delle persone, di come si vive in quei luoghi e le strategie per preservarli. Per fare questo è importante la collaborazione di tutti, altrimenti, senza collaborazione, le leggi e i regolamenti non sono sufficienti".

"Si parte da Massa ma poi si va anche in Lunigiana e in Garfagnana. Questo è un territorio baciato dalla natura. Sono giacimenti naturali pazzeschi" ha salutato Fabrizio Diolaiuti dando appuntamento a tutti.