Enogastronomia



Eventi: i vermentini eroici incontrano il "cartoccio" di frittura viareggino

giovedì, 5 agosto 2021, 13:40

I vermentini eroici incontrano il pesce a miglio zero della Cooperativa Le Furiose di Viareggio. A Villa Cuturi, sul lungomare di Marina di Massa (viale Vespucci 24 di fronte al pontile), tornano le degustazioni musicali di Mare Divino promosse da Coldiretti in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuani Doc. L'iniziativa si tiene nell'ambito del progetto Flag Alto Tirreno Toscana ed arriva a pochi giorni di distanza dalla partecipata esperienza di Villa Paolina a Viareggio.

In degustazione, con la formula del coupon che consente assaggi multipli e singoli, le premiate etichette delle aziende vitivinicole espressione della viticoltura eroica toscana: dai celebri vermentini in purezza alle bollicine, dai freschi rosati agli amabili passando per i rossi della tradizione Massaretta e Candia Doc. Non mancano certo le celebrità con i trionfatori dell'ultima edizione del concorso Mondial des Vins Extrêmes che seleziona i migliori vini frutto della viticoltura estrema e nemmeno alcune interessanti novità figlie dell'evoluzione enologica delle aziende del territorio. Ad accompagnare i calici della Doc apuana, il cartoccio di frittura alla viareggina da apprezzare seduti ascoltando buona musica dal vivo.

L'evento si terrà nel rispetto dell'attuale normativa anti-Covid.

Per informazioni www.massacarrara.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook @coldirettimassa