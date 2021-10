Enogastronomia



Bancarel'Vino 2021: vincono Terenzuola, Lunae, Il Moretto e Podere Lavandaro

lunedì, 4 ottobre 2021, 10:11

Si è chiusa ieri sera l'edizione 2021 del Bancarel'vino, interamente svolto, quest'anno nei locali del Comune di Mulazzo dove alternati, si sono susseguite tutta una serie di eccellenze locali: dai testaroli slow food, ai panigacci, prossimi ad avere il presidio, fino a cibi locali, la gara di torte d'erbi, oli extravergine d'oliva, funghi e naturalmente tanto tanto vino. Gran cerimoniere, il padrone di casa, Claudio Novoa, sindaco di Mulazzo che ha puntato molto sulla tradizione locale, anche folkloristica come i cori del Cantamaggio, volendo spingere il concetto di Lunigiana Storica. Dopo la giuria a porte chiuse, rigorosamente alla cieca e preseduta da un notaio a La Luna Brilla di Mulazzo, si è svolto un lauto pranzo, antipasto della premiazione delle migliori Torte d'Erbi e, soprattutto, dei vini in concorso.

Ottima partecipazione delle aziende locali, divise nelle quattro categorie in gara: bianchi nuove e vecchie annate, rossi nuove e vecchie annate. La giuria è stata composta a cura di Marco Bellentani, giornalista e coordinatore di questa edizione, insieme al Presidente Aldo Fiordelli (Gruppo Espresso), Paolo Pellegrini (La Nazione), Monica Bianciardi (Sommelier e blogger), Lamberto Tosi (Enologo), Fernanda Poletti (ristoratrice e presidente della Strada del Vino del Candia e Colli di Luni), Simone Lari (ultimo gestore della storica Enoteca Nebraska) e Antonio Giagoni (Sommelier e owner della Bottega del Nebraska a Viareggio). Più di 50 vini assaggiati hanno definito queste classifiche :

BIANCHI NUOVE ANNATE

1) VERMENTINO 2020 - PODERE LAVANDARO

2) LA - LE CANNE

3) FUGASTRO 2020 - LA MAESTA'

In questa sezione gli scarti di voto sono stati davvero minimi, per pochi punti decimali, anzi frazioni si è definita una classifica che dal primo al 18° posto vede poco più di tre punti di differenza, stabilendo come affermato da Fiordelli e Bellentani, una crescita esponenziale della tipologia Vermentino in questi ultimi anni.

ROSSI NUOVE ANNATE

1) CONIRAYA - IL MORETTO

2) IL VITICCIO

3) VERMENTINO NERO - TERENZUOLA

Sorprese e nuove aziende definiscono una classifica anche qui tiratissima

Passando alle categorie più blasonate, le Vecchie Annate, va detto di un vero scontro fra Titani con medie voto mai così alte, a dimostrazione della crescita esponenziale di tutto il movimento vini legato al Candia, ai Colli di Luni e alla IGT Val di Magra.

BIANCHI VECCHIE ANNATE

1) NUMERO CHIUSO 2017 - LUNAE (che si conferma campione per la seconda volta consecutiva nella stessa categoria)

2) FOSSO DI CORSANO 2015 - TERENZUOLA

3) FALCE DI LUNA CALANTE 2019 - LA MAESTA'

ROSSI VECCHIE ANNATE:

1) FORMALTA 2017 - TERENZUOLA (Vino che ha ottenuto il punteggio medio più alto dalla giuria)

2) BACCANERA 2018 - MARCO VERONA

Menzioni speciali a Nicoli per la ristorazione, allo Sciaccherà, a Lunae per i festeggiamenti Danteschi, e a In Candia Bio per innovazione e agricoltura bio. Un'edizione da ricordare. Bancarel'Vino 2021