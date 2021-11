Enogastronomia



Riapre il week-end il Bagno Biondetti-Vienna Luce con le mitiche focaccine Gourmet 'Atelier'

sabato, 20 novembre 2021, 18:07

di aldo grandi

Era ora. Finalmente il ristorante del Bagno Biondetti-Vienna Luce a Marina di Pietrasanta riapre i battenti e lo farà, da oggi in poi, il venerdì, sabato e domenica sia a pranzo sia a cena per degustare le uniche, mitiche, straordinarie focaccine Gourmet 'Atelier'. Ieri sera, a partire dalle 21, cena di annuncio con amici e aficionados del locale di Giacomo Menici sempre impeccabile padrone di casa.

Servizio ottimo, vino rosé e condimenti stratosferici per le focaccine più buone, senza timore di smentita, di tutta la Versilia. Cinque triangoli a testa, dalla Aristotele con formaggio gorgonzola, pere e noci alla Guendalina con finocchiona e formaggio, croccante copertura e digeribilità massima anche per chi è celiaco.

Giacomo Menici ha, così, voluto annunciare la riapertura del ristorante per ogni week-end da qui alla stagione estiva. Una iniziativa che ha già trovato entusiasti sostenitori. Del resto le focaccine Atelier sono un marchio di fabbrica che distingue e caratterizza da sempre l'attività dei fratelli Menici.

Due strati sottili di pasta che più sottili non si può, semplici come il pane, racchiudono, spiega Giacomo Menici, differenti combinazioni di ingredienti pregiati dell'alta gastronomia italiana. Atelier è servito tagliato in spicchi e non conosce, a nostro avviso, rivali nei prodotti analoghi da forno.

Fuori comincia a fare un po' freddo, ma il caldo sta dentro ognuno dei partecipanti. Musica anni Settanta e Ottanta e un ambiente caloroso e simpatico dove Giacomo riesce a dare il meglio di sé. Sta, inoltre, per aprire un locale a Prato e per l'estate, qui al Bagno Biondetti, si stanno preparando grosse novità.

Ma non è tutto: chi volesse festeggiare il 31 dicembre San Silvestro proprio al Bagno Biondetti, può farlo chiamando e prenotando al numero 377/2400472.

"Sarà una serata eccezionale - dice Giacomo Menici - con un menù a base di pesce e, prima, cocktail bar, intrattenimento, aperitivo, cena e brindisi di mezzanotte. Si comincerà alle 21".

Cenone di San Silvestro (tutto compreso)

1 Aperitivo di benvenuto

2 Antipasti:

Flan di cernia con vellutata di Aragosta e cipollina caramellata

Atelier Cayman con tonno fume e citronette al lime

3 Caramella con ripieno di baccalà e e fonduta di Pratomagno

4 Spiedino di Crostacei con Atelier Parmigian News York

5 Dessert Millefoglie all" amaretti .

Bottiglia di vino 1 ogni 2 persone Pinot nero Castoldi.

Brindisi finale

80 euro a persona

Foto by La Gazzetta