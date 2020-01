L'evento



Dalla Gazzetta a Rai Uno: sbarca in Tv la criminologa Anna Vagli

mercoledì, 15 gennaio 2020, 16:53

di aldo grandi

Giovedi 16 gennaio Anna Vagli sarà ospite a Storie Italiane su Rai Uno a partire dalle ore 10. Il programma di approfondimento giornalistico condotto da Eleonora Daniele e leader negli ascolti della rete ammiraglia si occuperà dell’omicidio di Elena Ceste, caso ampliamente trattato da Anna anche nella sua rubrica “Sulla Scena del Crimine” apparsa sulla Gazzetta di Lucca e su quella di Viareggio.

Una grande soddisfazione per Anna Vagli e anche per il sottoscritto che in lei ha avuto fiducia sin da subito coinvolgendola nel progetto e invitandola a scrivere sulla sua rubrica. Anna Vagli, dottoressa in giurisprudenza e criminologa, ha scelto le Gazzette per farsi conoscere e, evidentemente e alla luce dei risultati, nessuna scelta fu così azzeccata. Noi l'abbiamo seguita passo dopo passo fino al momento in cui abbiamo capito che era pronta per spiccare il volo e sottrarsi alla tutela di maestri e maestre che, ormai, non avevano più niente da dire e da dare. Così, in silenzio, studiando e affrontando settimana dopo settimana i casi più o meno irrisolti della nostra cronaca giudiziaria, Anna Vagli ha saputo ritagliarsi uno spazio proprio che è piaciuto al punto da essere invitata in televisione. Siamo convinti che questa sarà la prima di tante altre volte e auguriamo a Anna il meglio del meglio. Un grande in bocca al lupo da tutta la redazione che, domattina, sicuramente, sarà davanti al piccolo schermo.