L'evento



Torna di moda vestirsi con l’abito chic e su misura: Sartoria Carrara inaugura un laboratorio innovativo

mercoledì, 8 gennaio 2020, 19:47

di manrico parma

Torna in auge l’abito su misura. La riscoperta di un’arte tutta italiana riparte in grande stile anche dalla provincia apuana sulla scia di solide tradizioni. Proporre abiti maschili e femminili, dalla perfetta vestibilità, alla clientela privata è la nuova idea di Sartoria Carrara.

Parliamo dell’azienda, specializzata nel “Su Misura”, con sede in via Martiri di Cefalonia, nel comune di Massa, in attività da ottobre in un nuovo stabile produttivo, con oltre 40 dipendenti assunti e un mercato in espansione all’estero.

Il nuovo obiettivo è quindi quello di proporre modelli ‘su misura’ nel nuovo atelier-show room la cui inaugurazione è prevista per venerdì 10 gennaio alle ore 18, con l’intervento delle autorità e al quale sono invitati anche i clienti business, presenti in Italia proprio in occasione di Pitti Uomo a Firenze (rassegna a cui parteciperà, come ogni anno, l’azienda apuana). Il laboratorio di nuova concezione, ultimato ad ottobre, è dotato di moderne apparecchiature per la creazione e la realizzazione di modelli in ambienti studiati e strutturati per rendere più efficace e confortevole la produzione.

Il capo su misura, confezionato come una volta, permette il rapporto diretto con il sarto e conferisce un’impronta personale nelle scelte. Sartoria Carrara inoltre mette a disposizione un vasto assortimento di prodotti: dalle giacche agli abiti, dai cappotti ai giacconi, dagli smoking, ai frac, ai tight e anche tessuti dei migliori lanifici italiani e inglesi da personalizzare con fodere, bottoni, fili per le impunture e le asole. Il guardaroba riscopre così il suo miglior ‘made in Italy’.

Una linea sartoriale in stile italiano, innovativa, avvolgente, comoda e estremamente morbida pensata per una clientela raffinata, in grado di apprezzare qualità e stile. Nel nuovo show room sarà proposta, direttamente e quindi a prezzi dimezzati, la stessa offerta Su Misura prima disponibile soltanto nei negozi di alta gamma di Milano, Los Angeles, Parigi o New York.

La Storia Di Sartoria Carrara.

Una storia ancora giovane, seppur nel solco della tradizione, quella di Sartoria Carrara. Nasce nel 2016 dall’incontro fra Sergio Greco Luciani e Patrick Johnson. Quest’ultimo, proprietario di tre negozi in Australia uno a New York e uno a Londra, stava cercando in Italia un partner in grado di produrre, per il suo marchio, una nuova linea di abiti e giacche di alta qualità da proporre solo “Su Misura”. Greco Luciani lavorava nel settore dell’alta qualità sartoriale dapprima come imprenditore e poi come consulente da quando, nel 2006, aveva lasciato Milano dove aveva maturato esperienze in direzione aziendale.

La giacca che Greco Luciani propose a Johnson, convinse subito il giovane imprenditore australiano che quello era il prodotto giusto per la sua clientela esigente, economicamente affermata, con gusti e stile attuali. Nacque così Sartoria Carrara, grazie ad un importante investimento in formazione del personale, tecnologia e con la creazione di un ambiente lavorativo confortevole. E dai negozi di Patrick Johnson in pochi anni le giacche su misura realizzate dalle abili mani dei professionisti apuani sono oggi nei più importanti negozi di alta gamma nelle maggiori città mondiali.

Nei primi due anni, vengono sviluppati il prodotto e la piattaforma tecnologica, ottenendo una sensibile crescita di fatturato; dagli iniziali venti si arrivò a quaranta addetti formati on-the-job in una vera e propria scuola di sartoria. Da giugno 2018 è iniziata l’azione commerciale rivolta ad altri marchi dell’alta qualità, sia in Europa sia in America, con un’ottima rispondenza di mercato. Il 2019 si chiude con 4000 capi prodotti e per il 2020 si punta realisticamente a 4500-5000 capi annui e la prospettiva tutt’altro che remota di incremento dell’occupazione.