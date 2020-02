L'evento



Primo ciak per lo spot di Ditchville

martedì, 4 febbraio 2020, 17:27

Dopo il record di visualizzazioni dello streaming a Confartigianato, arriva il primo ciak per lo spot di DITCHVILLE, il libro giallo scritta dai giovanissimi Luca Bigarani e Matteo Vangeli.

L'appuntamento è fissato per domenica alle ore 14 al parcheggio di fronte all'entrata della Internazionale Marmi Macchine (Via Maestri del marmo) a Marina di Carrara. Da lì si partirà alla volta della location (non molto distate) scelta per fare le prime riprese. Si tratterà della "marcia della cittadinanza" ben descritta nel libro dagli autori. Le riprese sono affidate a Simone Tarca, altro giovanissimo chiamato a regalare il suo tocco originale alla trama che la produzione (acrobat edizioni) e gli scrittori hanno tracciato per i sette spot che accompagneranno il lancio del libro al grande pubblico. Gli spot avranno anche una colonna sonora originale, ma non si svela ancora l'autore a cui è stata affidata la chance, ma sarà un altro carrarese poco più che ventenne. Un evento tutto generazionale, a testimoniare la verve dei ragazzi della zona.

" Durante il primo ciak – dice Matteo Vangeli - avremo l'occasione di vedere e valutare alcuni partecipanti che ci hanno contattato per mail. Tra loro sceglieremo alcuni protagonisti". L'iniziativa è ovviamente basata sul volontariato e non sono previsti rimborsi. "Per adesso abbiamo le idee chiare solo su tre dei personaggi - confessa l'alro autore, Luca Bigarani - Invitiamo tutti alla marcia di domenoca, dato che non ci sono vincoli anagrafici trattandosi di una ricerca a cui partecipa la cittadinanza della cittadina da noi inventata". Unico vincolo, si deve essere vestiti in tema anni '70, ma basta anche un impermeabile oppure una cerata, dato che la marcia, nel libro, si svolge in un giorno di pioggia.

Nel mese di febbraio DITCHVILLE, che in poche settimane ha convinto centinaia di lettori, fermerà òe èresentazioni in libreria, ma avrà il primo spot per sbarcare sul web con sito e canale youtube dedicato e link sui social. Per chi volesse partecipare ditchville@gmail.com