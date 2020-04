L'evento



Francesca Bianchi, presidente di Bookcrossing Massa non si ferma

martedì, 7 aprile 2020, 14:30

Nonostante la grave crisi che stiamo vivendo per la quale il mondo sembra essere in pausa nell’attesa di risorgere al più presto, non possiamo dimenticarci di una delle realtà più vulnerabili della nostra società: i bambini.

Essi sono stati catapultati dalla scuola alla casa, distogliendoli dal loro quotidiano con i compagni e le maestre. Gli insegnanti stanno ovviando attraverso le tecnologie per mantenere il più possibile i rapporti interpersonali e lo studio costante, ma le ore della giornata sono tante, molti genitori continuano a lavorare e si rischia di utilizzare il televisore come baby-sitter.

Visto il costante impegno sociale della Dott.ssa Bianchi nei confronti dei più piccoli, vogliamo segnalare la sua pagina Facebook Francesca Bianchi Scrittrice. In questo periodo infatti, ogni giorno viene implementata di innumerevoli idee di semplice realizzazione, grazie alla collaborazione della sua meravigliosa bambina, per dare spunti ai piccini e non solo. Dalle ricette di cucina, alla pittura, alla scrittura, alla matematica, all’arte e all’immaginazione, perché alla fantasia non c’è mai fine e questo tempo, che può sembrare tanto lungo, sia invece fonte di nuove idee e possa essere portatore di creatività e di un innovativo modo di percepire il quotidiano.