Uova ai medici 118 dal coordinamento Misericordia e grazie a Guidi car spesa a casa in Lunigiana con le Misericordie

sabato, 11 aprile 2020, 14:33

Il coordinatore provinciale delle Misericordie di Massa-Carrara ha donato ai medici e personale 118 uova di Pasqua. In questo modo ha voluto fare gli auguri a questi professionisti dimenticati da tutti, ma, dice Casotti, “noi come è costume della Misericordia non dimentichiamo nessuno. Tutto questo è stato possibile grazie al Carrefour che, appunto, ci ha donato le uova. giova precisare che il Coordinatore Casotti Fausto è appartenente alla Polizia di Stato della Questura di Massa Carrara e durante tutta l'emergenza covid 19 non è mai mancato nell'adempimento del dovere nonostante gli impegni di Misericordia" “ Il coordinatore delle Misericordie aggiunge “ aggiunge che ogni giorno raggiungo la centrale operativa di Viareggio del 118 carico i vari materiali per la prevenzione del coronavirus destinato alle Associazioni di volontariato Misericordie – Pubbliche Assistenze – Croce Rossa ed ai punti del 118 per medici, infermieri. Si tratta di guanti, maschere, sovra scarpe, occhiali ed altro. Inizio la distribuzione a Massa, poi a Carrara ed infine in Lunigiana. Un grande impegno svolto da me personalmente, una grande molo di lavoro per il Coordinamento provinciale che rappresento ma sono felice di aiutare gli altri- Sempre di più attuale il nostro motto “che Iddio te ne renda merito” con il quale noi confratelli di Misericordia riceviamo da chi ci chiede aiuto la sua “retribuzione” solo nella coscienza del dovere compiuto e ci ringrazia con l’espressione appunto del tradizionale motto delle Misericordie .

Casotti non si ferma qui: “in questi giorni abbiamo avuto gran daffare in tutta la provincia e Lunigiana in testa. Grazie all’accordo che ho fatto con la Concessionaria Mercedes Guidi Car di Via Martiri di Cefalonia 33 a Massa ( la Guidi Car ha ben sei punti vendita oltre a massa ed assistenza in diverse province) – dice Fausto Casotti - le Misericordie apuane possono portare la spesa a casa di chi ne ha bisogno. Abbiamo iniziato in Lunigiana. La Mercedes Guidi Car ha messo a disposizione, auto e ovviamente carburante ed autista noi i volontari A Pontremoli la Misericordia locale riceve le chiamate per la spesa il martedì ed il venerdì nei giorni seguenti consegna a domicilio i pacchi. Idem a Bagnone qui si può chiamare tutti i giorni, lo stesso a Mulazzo. In via di organizzazione Villafranca e Fivizzano. Va da se che ogni Misericordia serve il suo comprensorio. Il servizio è iniziato da alcuni giorni e sta dando grandi risultati: molte sono le persone in massima parte anziani e che spessissimo non hanno nessuno che ci chiedono di aiutarle. A scanso di equivoci le Misericordie continuano anche giornalmente con i servizi di 118 la dove viene effettuato e con i sociali. “ Casotti aggiunge ancora” l’attività non è solo svolta in Lunigiana. Di recente la ditta Zanni Bassano srl leader nella distribuzione alimentare con sede in Massa, ha effettuato la prima di una serie di donazioni alimentari al centro sociale Caritas dell’Annunziata finalizzata ad aiutare la mensa dei poveri di via Bassagrande a Marina di Carrara coordinata da don Cesare Benedetti che anche in questo periodo è in grande attività. Come è noto – ricorda Casotti - era il 2004 quando nasceva - mi ricordava don Cesare - il Centro Sociale Caritas dell’Annunziata che, grazie anche all’aiuto di 110 volontari, offre 15mila pasti all’anno. Sono i piccoli grandi miracoli del terzo settore, una mano tesa in aiuto alle persone disagiate che sempre più numerose chiedono aiuti. La porta, è sempre aperta; qui le persone vengono per mangiare, fare la doccia e vestirsi.

. Anni fa la mensa era frequentata prevalentemente da extra comunitarie; complice la crisi economica e le alluvioni che si sono abbattute sul territorio marinello dal 2012 è cresciuta molto l’affluenza alla mensa di italiani, spesso residenti proprio a Carrara. A questo Centro il nostro massimo impegno”.

Nella foto: Casotti con operatori del 118 di Massa mentre consegna le uova

Coordinamento provinciale Misericordie Massa-Carrara