L'evento



Festa della Mamma: per restarle vicino anche da lontano

martedì, 5 maggio 2020, 10:11

L’emergenza Covid-19 non è ancora finita: medici e infermieri di Fondazione ANT sono tuttora in prima linea per continuare a curare a casa quotidianamente le persone malate di tumore, i pazienti più fragili in questo momento.

In occasione della Festa della Mamma è possibile sostenere il lavoro delle équipe ANT scegliendo un regalo solidale direttamente sul portale della Fondazione, come le piante di begonie. roselline e azalee, oppure chiamando la Delegazione ANT Massa-Carrara-Lucca ai numeri telefonici 349 0576511 - 349 6125833 - 335 5624169. Un modo diverso per stare vicini alla propria mamma, anche se lontani e aiutare i malati di tumore di ANT sul territorio.

«Nel corso delle ultime settimane è cresciuto il numero di persone che si sono rivolte ad ANT – spiega la Delegata territoriale Maria Grazia Menconi – sono aumentate le richieste di assistenza a domicilio in fase precoce di malattia, da parte pazienti che stanno facendo chemio o radio terapie e che hanno bisogno di cure di supporto ma non, possono rivolgersi agli ospedali, o per timore di contagio, o per l’impossibilità degli stessi di prendersene cura».

Sull’e-commerce solidale ANT sono disponibili proposte floreali, dolci e tante altre idee regalo per dare un valore nuovo alla Festa della Mamma. https://ant.it/e-commerce-solidale-toscana

«Al fine di accontentare tutte le richieste effettuate dal personale ANT – è l'invito della Fondazione – si suggerisce di ordinare il regalo solidale quanto prima per consentire a tutti di riceverlo entro domenica. Inoltre, per sostenere l’attività di ANT sul nostro territorio è possibile donare tramite IBAN IT 60 Q 08726 13600 000000 190838 BVLG Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo intestato a Delegazione ANT Massa-Carrara Lucca».