L'eterno mito della Sirena delle Apuane rinasce nell'opera della giovane artista Laura Lorenzini

lunedì, 1 giugno 2020, 09:31

Prosegue l’impegno dell’associazione Mangia Trekking nel progetto sportivo-culturale, sviluppato tra i Parchi del mare, delle valli e delle montagne (Appennino Tosco Emiliano, Cinque Terre, Porto Venere, Montemarcello Magra Vara ed Alpi Apuane)

venerdì, 29 maggio 2020, 13:29

L'albero monumentale è un sistema vivente complesso, un individuo unico che va accompagnato con la massima attenzione nel suo naturale processo evolutivo, anche quando l'albero si avvia a morire

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:55

L’appuntamento è per venerdì 29 maggio quando su tutte le piattaforme digitali, da Spotify a Apple Music a itunes, uscirà Mojito, la canzone che Roberto e Francesco Baratta, in arte Roby e Frank, hanno scritto durante i due mesi di lockdown per il coronavirus

martedì, 5 maggio 2020, 10:11

Festa della Mamma: per restarle vicino anche da lontano e aiutare i malati di tumore assistiti da ANT nell’emergenza COVID-19. Regali solidali sul nuovo e-commerce della Fondazione

martedì, 14 aprile 2020, 15:12

Il 15 aprile del 1945 il 473° Reggimento di fanteria, coadiuvato dai partigiani carraresi, neutralizzò l'osservatorio tedesco di Santa Lucia da cui venivano diramati gli ordini per i cannoni a lunga gittata di Punta Bianca

martedì, 14 aprile 2020, 15:06

Studio osservazionale a tutto il personale della Fondazione “Monasterio” di Massa e Pisa contro il Covid 19 con test sofisticatissimi. Inizia il consulto specialistico. Donato un uovo di 30 kg ai piccoli degenti