Mojito: la quarantena di due fratelli carraresi raccontata al ritmo di reggaeton

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:55

di vinicia tesconi

L’appuntamento è per venerdì 29 maggio quando su tutte le piattaforme digitali, da Spotify a Apple Music a itunes, uscirà Mojito, la canzone che Roberto e Francesco Baratta, in arte Roby e Frank, hanno scritto durante i due mesi di lockdown per il coronavirus.

Carraresi, fratelli, uno di 23 e l’altro di 19 anni si sono trovati come tutti gli italiani, rinchiusi in casa ad affrontare la noia e il totale stravolgimento dei propri ritmi di vita e un po’ per scherzo hanno cominciato a scrivere una canzone che è diventata un progetto sempre più serio e concreto che vedrà il suo primo passo importante proprio il 29 maggio. La canzone appartiene alla musica pop-reggaeton e racconta il momento vissuto dai due ragazzi con la fisiologica voglia di divertirsi della loro giovane età ma anche con una ricerca più introspettiva e romantica derivata, probabilmente, dalle riflessioni inevitabili che la pandemia ha suscitato in ogni persona. “ Abbiamo scritto musica e testo – hanno spiegato Roby e Frank- poi il nostro amico Federico Serri, che ha 21 anni, ci ha creato la base per poter incidere e registrare la canzone. Crediamo che questa canzone potrebbe servire ai giovani per farli tornare a vivere". I due giovani neocantautori carraresi hanno assicurato di aver intenzione di continuare il loro percorso nella musica per divertirsi e far divertire i loro coetanei.