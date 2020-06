L'evento



Dalla montagna Mangia Trekking annuncia la Campagna Pubblicitaria dell’Italian Outdoor Group

lunedì, 15 giugno 2020, 14:54

Per le proprie attività di “alpinismo lento”, nei territori tra i Parchi del Mare e della Montagna (dalle Cinque Terre e Porto Venere, alle Alpi Apuane e l’Appennino Tosco Emiliano, dove l’associazione ha collaborazioni con enti e strutture private), Mangia Trekking è stata invitata a partecipare ad una importante campagna pubblicitaria dei territori interessati.

Si tratta di un’iniziativa denominata “Campagna Outdoor Italia” ed organizzata dall’associazione IOG (Associazione gruppo di aziende italiane costruttrici di materiali per l’outdoor – alpinismo, escursionismo, etc.) per offrire un’opportunità promozionale non soltanto alle realtà commerciali che operano nei settori corrispondenti, ma soprattutto alle strutture locali che vivono di outdoor (rifugi, associazioni turistiche, guide, parchi, associazioni di promozione culturale e turistica legate all’ambiente).

Nell’ambito della collaborazione, verranno realizzati dei video, epurati da ogni pubblicità, che illustreranno le opportunità turistico-sportive e le bellezze naturali dei luoghi. Dove verrà evidenziato come i territori, in questa Fase 3 del coronavirus, sono già pienamente fruibili e rispettosi di ogni norma sanitaria. Sarà cura dell’IOG (Outdoor Italian Group) procedere poi ad una accurata ed importante diffusione degli stessi filmati.

L’associazione Mangia Trekking si è subito attivata presso gli Enti di proprio riferimento registrando subito collaborazioni importanti. Così, sui crinali delle montagne che guardano al mare, con la piacevole attività di alcune associate, da un luogo bellissimo, il “prataccio” (mt.1509), un meraviglioso anfiteatro naturale di origine glaciale, ha avviato questa importante iniziativa che porterà ovunque le immagini dei luoghi e dell’alpinismo lento.

Mentre esprime soddisfazione, l’associazione comunica che il primo appuntamento per “registrare” sarà sul crinale dell’Appennino Tosco Emiliano, con la salita sul monte La Nuda, sul confine tra Emilia, Lunigiana e Garfagnana.