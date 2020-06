L'evento



Magico avvio d'estate al Seven Apples di Marina di Pietrasanta

sabato, 27 giugno 2020, 15:56

di donatella beneventi

Finalmente, dopo la serrata dovuta al Covid e gli inevitabili ritardi per l'adattamento ai regolamenti, anche in Versilia l'estate è partita, con l'apertura di tutte le attività legate alla ricettività e all'intrattenimento.



Il Seven Apples ha esordito con un evento di grande fascino, complice una location unica, un apericena a bordo piscina , seguita da una cena in spiaggia a lume di candela e, a mezzanotte circa, l'apertura della discoteca, rigorosamente all'aperto e rispettando tutte le misure di sicurezza previste dalla legge: ovunque disinfettanti e guanti monouso, corridoi anti assembramento, il personale impiegato all'accoglienza con la mascherina e distanze fra i tavoli. Ciononostante, l'atmosfera non ne ha minimamente risentito, tanta era la voglia di ritrovarsi e di vivere l'estate come sempre: i posti a disposizione erano tutti esauriti e, non si sono potute soddisfare tutte le richieste, per garantire il distanziamento, seppur difficile da gestire in un contesto del genere.



L'apericena è stato servito al tavolo, in vaschette e posate monoporzione, con specialità tipiche toscane come la pappa al pomodoro e preparazioni classiche per aperitivi, mentre la cena tipica versiliese, è stata consumata nella fantastica sala allestita in spiaggia, tutta sui toni del bianco e qualche tocco di blu e turchese, con calde luci soffuse e, intorno, il panorama mozzafiato del mar Tirreno e della costa toscana, infiammata da un bellissimo tramonto.



La maggioranza dei partecipanti alla serata erano di zona o delle immediate prossimità, tratto distintivo di questa strana estate, dove gli spostamenti sono limitati : il lato positivo, come molti hanno fatto presente, è la riscoperta dei propri luoghi, delle bellezze del territorio e anche dei locali sulla costa.



A mezzanotte inoltrata, l'apertura delle danze a bordo piscina e in tutti gli spazi esterni: nonostante le mascherine e le regole imposte, che sono state seguite senza problemi, il desiderio di vivere l'estate è esplosa con tutta la sua energia.



Foto di Alfredo Scorza