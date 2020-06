Maturità: 100 e lode per Aurora e Raffaella dell'Istituto Salvetti

Altri articoli in L'evento

sabato, 27 giugno 2020, 15:56

Il Seven Apples ha esordito con un evento di grande fascino, complice una location unica, un apericena a bordo piscina , seguita da una cena in spiaggia a lume di candela e, a mezzanotte circa, l'apertura della discoteca, rigorosamente all'aperto e rispettando tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Photogallery

giovedì, 25 giugno 2020, 01:23

Venerdì 26 giugno l'inaugurazione della discoteca che proseguirà anche sabato e domenica a partire dalla mezzanotte: era ora. Ecco come sarà

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:51

Ancora un successo per Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Zin, cantante, ballerina e istruttrice di zumba che ha raggiunto le cinquantamila visualizzazioni con il suo ultimo videoclip “ Libertad”

lunedì, 22 giugno 2020, 10:43

L'associazione per contribuire alla "ripresa" organizza frequenti iniziative di alpinismo lento sui territori. Cerreto Laghi è un luogo che molto ha sofferto. L'impegno dell'associazione per invitare tutti a tornare in montagna. La prima attività per dimostrare che rispettando il distanziamento si possono tornare a praticare, anche con amici, le attività...

mercoledì, 17 giugno 2020, 13:13

San Ceccardo è patrono della città di Carrara, dell’intero comune e del vicariato. Viene festeggiato il 16 giugno

lunedì, 15 giugno 2020, 14:54

Per le proprie attività di “alpinismo lento”, nei territori tra i Parchi del Mare e della Montagna (dalle Cinque Terre e Porto Venere, alle Alpi Apuane e l’Appennino Tosco Emiliano, dove l’associazione ha collaborazioni con enti e strutture private), Mangia Trekking è stata invitata a partecipare ad una importante campagna...