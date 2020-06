L'evento



Riapre il Seven Apples, la Versilia torna a vivere

giovedì, 25 giugno 2020, 01:23

Era chiusa dal 28 gennaio e avrebbe dovuto riaprire il 7 e l'8 marzo per salutare il nuovo anno e i cosiddetti 100 giorni dall'esame di maturità. Sarebbero state due serate full-up, tutto esaurito con una organizzazione di altissimo livello e adatta al'evento. L'arrivo del Covid-19 da un lato e, soprattutto, la prudenza degli organizzatori e proprietari della discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta fecero sì che il programma venisse annullato proprio per evitare eventuali rischi di contagio e conseguenze pesanti di ritorno.

Oggi, finalmente e contagi pressoché inesistenti, si riparte con lo stesso entusiasmo di sempre, ma anche con la consapevolezza di dover osservare le necessarie e indispensabili misure di sicurezza derivanti da una emergenza sanitaria che ha creato non pochi problemi di salute e non solo.

Così, venerdì 26 giugno, sabato 27 e domenica 28 riaprirà al pubblico la discoteca tra le più famose di tutta la costa tirrenica.

Si comincerà proprio domani sera con una cena sul mare, a bordo piscina, con menu versiliese e in attesa della mezzanotte quando verrà nuovamente riaperta la discoteca. Sabato e domenica è previsto, a partire dalle 20.30, un aperitivo e ancora discoteca dalla mezzanotte. A causa delle misure anti-virus da quest'anno l'aperitivo, a bordo piscina, non sarà più a buffet, ma con dei piatti serviti al tavolo. Preferibile, quindi, prenotare a quale numero 0584/20458 oppure 347/6414601.

Che cosa sarà possibile fare come discoteca?



Innanzitutto bisognerà portare sempre le mascherine all'interno. Anzi, niente accesso senza mascherina. All'esterno obbligatorio indossarle solo se la distanza interpersonale è inferiore a un metro.

Sarà permesso ballare solo all'esterno, a bordo piscina o nella zona adibita. Al bar, inoltre, non si può sostare, ma si possono solamente prendere la bevuta e allontanarsi.



In ogni sala e in altre location saranno visibili e usufruibili i disinfettanti per le mani a disposizione di tutti i clienti.

Quanto all'ingresso del locale, saranno sistemate delle transenne in modo da creare un percorso di accesso con relativa coda onde evitare assembramenti.



"Noi ci aspettiamo collaborazione da parte del pubblico - spiegano gli organizzatori - non avendo poteri coercitivi sulle persone. Abbiamo compreso quanto sia difficile stare distanti. Fra pochi giorni si spalanca una estate durante la quale potremo condividere tanti momenti. Torniamo a farlo con responsabilità ed ottimismo".

Foto d'archivio