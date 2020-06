L'evento



Rosetta e i misteri (risolti) delle comete

venerdì, 5 giugno 2020, 09:43

di mario ceccarelli

L'appuntamento on line col planetario di Marina di Carrara, avrà questo venerdì il tema "Rosetta e i misteri (risolti) delle comete: intervista con Marco Fulle (ESA)". Il video, che inizierà ad essere visibile a partire dalle 21 di venerdì sulla pagina Facebook "gam-gruppo astrofili massesi" è una intervista col dottore Marco Fulle dell'osservatorio astronomico di Trieste.

Questi è stato uno dei protagonisti scientifici della missione dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) Rosetta che, dopo un viaggio di 10 anni, ha raggiunto la cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko, attorno a cui è restata per oltre due anni. In questo periodo ha mandato oltre 400 mila foto della cometa e migliaia di altri dati fisici e chimici, mentre la cometa si avvicinava al Sole e poi se ne riallontanava, diventando attiva e "riaquietandosi". Nell'intervista si parlerà delle incredibili scoperte fatte dalla missione, delle prossime missioni spaziali ESA e delle comete visibili in questo periodo nel cielo. Essendo Fulle anche un noto vulcanologo, nel video se ne approfitta per chiedere scherzosamente la sua opinione sulla leggenda metropolitana che il Monte Brugiana sia un antico vulcano.

Se non ci saranno novità impreviste, il planetario riprenderà le sue aperture "fisiche" a Marina di Carrara a partire dal prossimo 19 giugno. Si anticipa che a norma dei decreti vigenti, il numero di accessi sarà contingentato e verranno osservate le misure tecnico-igieniche preventive previste per le attività aperte al pubblico.







Nella foto: il dottore Fulle nella sua "doppia vita" di vulcanologo, dinanzi al celebre vulcano indonesiano Krakatoa, la cui eruzione del 1883 è stata la più distruttiva dell'ultimo millennio.