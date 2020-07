26 luglio: Festa dell’Esperanto e della parità linguistica

Altri articoli in L'evento

sabato, 4 luglio 2020, 16:04

Ti accoglie con il suo inconfondibile logo giallo, ti coccola per tutta la serata e poi ti lancia nella meravigliosa pista da ballo a bordo piscina. Il Seven Apples ha fatto divertire generazioni di versiliesi e non solo e anche quest'anno le aspettative non sono state deluse. Photogallery

martedì, 30 giugno 2020, 14:20

Grande soddisfazione per due studentesse dell'Istituto Tecnico e Professionale Salvetti sede associata dell'I.I.S. Barsanti che si sono diplomate con il massimo dei voti e la lode. Si tratta di Raffaella Chiodo della 5 A Servizi Commerciali (100 e lode) e Aurora Ciuffi della 5C Servizi Socio-sanitari (100 e lode)

sabato, 27 giugno 2020, 15:56

Il Seven Apples ha esordito con un evento di grande fascino, complice una location unica, un apericena a bordo piscina , seguita da una cena in spiaggia a lume di candela e, a mezzanotte circa, l'apertura della discoteca, rigorosamente all'aperto e rispettando tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Photogallery

giovedì, 25 giugno 2020, 01:23

Venerdì 26 giugno l'inaugurazione della discoteca che proseguirà anche sabato e domenica a partire dalla mezzanotte: era ora. Ecco come sarà

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:51

Ancora un successo per Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Zin, cantante, ballerina e istruttrice di zumba che ha raggiunto le cinquantamila visualizzazioni con il suo ultimo videoclip “ Libertad”

lunedì, 22 giugno 2020, 10:43

L'associazione per contribuire alla "ripresa" organizza frequenti iniziative di alpinismo lento sui territori. Cerreto Laghi è un luogo che molto ha sofferto. L'impegno dell'associazione per invitare tutti a tornare in montagna. La prima attività per dimostrare che rispettando il distanziamento si possono tornare a praticare, anche con amici, le attività...