Centenario della Carta del Carnaro

domenica, 6 settembre 2020, 14:57

L’Associazione Apuamater intende ricordare un episodio importante quanto dimenticato della nostra storia Nazionale.



Quando la Prima Guerra Mondiale fu conclusa, il territorio di Fiume non trovò, nei trattati internazionali, la soluzione sperata. Da questa “vittoria violata” nacque l’azione di rivendicazione dei Legionari fiumani che si concluse tragicamente con l’intervento delle armi italiane.



La Storia, stravolta, travisata e falsificata ad arte, ha fatto di quell’azione memorabile, che avrebbe dovuto chiudere l’epopea del Risorgimento Nazionale, un atto anticipatore del fascismo.



Cosa che mai fu né avrebbe potuto essere. Lo attesta l’esilio e la lotta antifascista cui fu costretto in Francia, assieme aa molti altri, del lunigianese Alceste de Ambris, estensore, assieme a Gabriele D’annunzio, della Carta. Assieme alla Costituzione della Repubblica Romana del 1849, la Carta della Reggenza del Carnaro costituisce uno dei due pilastri giuridici fondamentali sui quali si regge la nostra Carta Costituzionale della Repubblica Italiana. . . .



L’8 settembre di 100 anni fa veniva promulgata, a Fiume, la Carta della Reggenza del Carnaro. Una Carta Costituzionale redatta dal sindacalista anarchico lunigianese Alceste De Ambris e dal poeta-soldato Gabriele D’Annunzio. Raccoglieva quanto di meglio avessero espresso le democrazie più avanzate del tempo (Stati Uniti, Francia, Svizzera, Weimar), dando risposte anticipatrici a istanze nuove e avanzate, dagli ordinamenti sul lavoro al voto alle donne, “precedendo i più ansiosi, precorrendo i più pronti. Precede, non eccede. Precorre, non trascorre”. come scriveva, profeticamente, De Ambris. Questa straordinaria Costituzione ha potuto essere riscoperta e rivalutata solo negli ultimi anni dopo l’oscurantismo e la messa al bando cui è stata costretta a seguito del fatto che il fascismo si era indebitamente appropriato della “esteriorità” dell’impresa fiumana assumendone il merito alla propria “mitografia” negando, nel contempo le vere idee liberiste della Reggenza del Carnaro; idee e principi che la Carta interpretava perfettamente. Nessuna Costituzione aveva, fino ad allora, “codificato il diritto umano e sociale con maggiore larghezza di libertà, con fiducia più profonda verso il popolo”. Sono tanti gli esempi che potremmo trovare scorrendo il testo, come: “La Repubblica del Carnaro è una….democrazia diretta che ha per base il lavoro produttivo…e considera la proprietà come una funzione sociale, non come un assoluto diritto o privilegio individuale. Perciò il solo titolo legittimo di proprietà su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro che rende la proprietà stessa fruttifera a beneficio dell’economia generale.” La Costituzione Italiana ne riprende, ben più blandamente, il concetto affermando che la nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La Reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione; …Le libertà fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione sono garantite a tutti i cittadini dagli Statuti “…...che…. garantiscono a tutti i cittadini d'ambedue i sessi: l'istruzione primaria... l'educazione corporea... il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben vivere; l'assistenza nelle infermità, nella invalitudine, nella disoccupazione involontaria; la pensione di riposo per la vecchiaia; l'uso dei beni legittimamente acquistati; l'inviolabilità del domicilio; l' "habeas corpus"; il risarcimento dei danni in caso di errore giudiziario o di abusato potere. Molte di queste istanze sono state accolte nella nostra Costituzione del 1948, altre più recentemente, altre attendono ancora … La Reggenza, mazzinianamente, considerava come il più alto dei suoi doveri l’istruzione e l’educazione del popolo, non soltanto per quel che riguarda la scuola primaria o professionale, ma anche per le manifestazioni superiori della scienza e dell’arte, che dovevano essere rese accessibili a tutti coloro con capacità d’intenderle. Era previsto che “L’insegnamento primario” fosse “impartito nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti di ciascun comune accertata, ove occorra, per mezzo di referendum; ma fra le materie d’insegnamento dovrà in ogni caso essere compresa la lingua parlata dalla minoranza.”



La Repubblica italiana ha inserito disposizioni simili solamente fra gli anni 49 e il ‘99. Alceste De Ambris, nato a Licciana nel 1874, studente del Liceo classico P. Rossi di Massa, tre volte esiliato per opposizione al regime, si spense improvvisamente, nel 1934, a Brive (FR) durante una riunione organizzativa di esuli politici italiani della L.I.D.U. (Lega Internazionale dei Diritti dell’Uomo) che aveva fondato insieme a Luigi Campolonghi. Gabriele D’Annunzio si spense quattro anni più tardo a Gardone Riviera. La Carta del Carnaro, nata dalla mente di due uomini non comuni, massoni e mazziniani, colti e decisi a far seguire al pensiero l’azione, ebbe caratteri estremamente avanzati per il momento storico in cui vide la luce, anticipando molte istituzioni successive e delineando una struttura sociale di straordinaria apertura che sarebbe stata, solo parzialmente, adottata molti decenni dopo.