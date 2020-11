Domenica 15 novembre si festeggia la Madonna del popolo a Carrara

Altri articoli in L'evento

martedì, 3 novembre 2020, 21:21

L'attentatore di Vienna prima spara ad un giovane paralizzato dal terrore e appoggiato al muro poi torna sui suoi passi e lo finisce. Ora ci aspettiamo le parole di condanna del cosiddetto Islam moderato e, magari, anche qualche marcia della pace tanto cara ai buonisti di casa nostra

martedì, 3 novembre 2020, 21:05

In questo articolo, speriamo comprensibile, cercheremo di spiegare quello che è definito come il “Great Reset”, il “Grande azzeramento”, in parole il più possibile semplici e adatte a non cospiratori

martedì, 3 novembre 2020, 09:10

Una lettera sconvolgente che distrugge la figura di papa Francesco dimostrando come egli sia uno dei protagonisti dell'abdicazione della Chiesa di Cristo al neoglobalismo e alla distruzione di ogni identità nazionale, religiosa e financo sessuale

mercoledì, 28 ottobre 2020, 13:55

A dispetto delle limitazioni di questo periodo, i progetti di servizio non si fermano. Grazie alla tecnologia, sabato 24 ottobre il Rotary Club 'Carrara e Massa' si è ritrovato su Zoom con gli altri Rotary Club italiani che hanno sede nelle città entrate nel novero delle 'Città Creative' dell'Unesco

martedì, 20 ottobre 2020, 10:43

Domenica 18, alle 10:30, nella bella location di palazzo Pfanner, in una giornata fortunatamente assolata che ha fatto da cornice all’evento, si è inaugurata la mostra di moto e scooters d’epoca

martedì, 13 ottobre 2020, 17:50

Un appuntamento atteso per un evento importante quello di domenica 18 alle 10,30. Gli “amici di barsantiematteucci”, affiancati dalla “fondazione Barsanti e Matteucci” inaugurano l’esposizione di moto e scooters d’epoca nella splendida cornice dei giardini di palazzo Pfanner a Lucca