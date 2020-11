L'evento



Nozze d’oro, di diamante e platino per 328 carraresi: causa Covid, l’omaggio quest’anno è a distanza

giovedì, 26 novembre 2020, 15:54

Questa mattina il sindaco Francesco De Pasquale ha fatto le congratulazioni a nome di tutta la città a una coppia di carraresi che ha raggiunto il traguardo delle nozze d’oro. Non potendo celebrare la consueta cerimonia in presenza a causa della pandemia, l’amministrazione ha inviato alle 328 coppie residenti a Carrara che quest’anno festeggiano i primi 50, 60 e 70 anni di matrimonio, una pergamena ricordo. L’iniziativa in presenza è stata quindi limitata a una sola coppia, in rappresentanza di tutte le altre: la scelta è caduta sugli sposi d’oro Anna Maria Fiorillo e Alessandro Conti, presidente provinciale di Anpi.



La coppia è stata ricevuta dal primo cittadino nella Sala di Rappresentanza del Comune: “L’anniversario di nozze è una ricorrenza importante soprattutto se la meta è di quelle significative come lo sono i cinquanta anni di matrimonio. La vostra storia familiare – ha detto ai coniugi De Pasquale - con le gioie e i sacrifici, con l’amore e la comprensione che vi hanno permesso di superare le difficoltà e godere dei momenti di felicità, rappresenta un esempio per l’intera comunità”.