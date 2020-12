L'evento



La cultura dei diritti contro la violenza sulla donne

martedì, 8 dicembre 2020, 17:41

di vinicia tesconi

Sarà il Soroptimist Day, il 9 dicembre, e sarà in concomitanza con il decimo anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti umani. Per celebrare degnamente entrambi gli eventi il Club Soroptimist Apuania ha organizzato una conferenza sui diritti come strumento per combattere la violenza suklle donne che sarà tenuta da un’ospite d’eccezione: Maria Cristina Failla, ex presidente del Tribunale di Massa e oggi presidente della consulta femminile di La Spezia.

Lunghissimo e prestigioso il curriculum di Maria Cristina Failla: avvocato e procuratore è stata Pretore della Spezia e poi giudice del Tribunale della Spezia. A Mass è arrivata a metà degli anni ottanta come Procuratore della Repubblica, poi come come Presidente della Sezione penale del Tribunale di Massa ed infine come Presidente del Tribunale di Massa, riuscendo, al contempo a svolgere anche l’attività di consigliere presso la Corte d’Appello di Genova. Attualmente è Presidente della Commissione Tributaria Provinciale della Spezia. Moltissimi i convegni e le conferenze nelle quali è stata relatrice in contesti prestigiosi come le università di Pisa e di Genova, la sede dell’UNICEF, il Provveditorato agli studi di Spezia e per conto di associazioni e ordini professionali. Vasta la gamma anche degli argomenti trattati dalla dottoressa Failla: dai problemi legati al mondo della tossicodipendenza a quelli che riguardano i minori e le famiglie ed anche emancipazione femminile, ecologia, genetica, riforma dei reati di usura e di violenza sessuale, colpa professionale, doping , testamento psichiatrico, testamento biologico, consenso informato, eutanasia, valore della legalità , amministrazione di sostegno, colpa medica, violenza nei confronti delle donne e dei bambini. Ha svolto anche molti incarichi nell’ambito della formazione di giudici e magistrati per conto del CSM e della Corte di Appello di Genova. Impegnata anche nel volontariato e nell’associazionismo , ha presieduto per sei anni, dalla sua costituzione la Casa delle Donne della Spezia ed è stata socia onoraria del Rotary Club Massa centro che l’ha insignita della Paul Harris.

La conferenza del giudice Failla conclude la campagna Orange the world di Soroptimist che ha colorato di arancione caserme, monumenti, luoghi pubblici come forma di sensibilizzazione contro il dramma della violenza di genere.

L’appuntamento per la conferenza del giudice Failla è per mercoledì 9 dicembre alle ore 17,30 sulla piattaforma Google Meet al seguente link: https://meet.google.com/pkj-xiej-rwk