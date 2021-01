L'evento



"Allontanarsi Insieme": l'inno alla rinascita della cantante apuana Martina Pitanti

lunedì, 18 gennaio 2021, 16:58

In uscita, domani 19 gennaio, il nuovo singolo "Allontanarsi Insieme" della cantante apuana Martina Pitanti, vincitrice dell'ultima edizione del festival della canzonetta massese "Lasciateme Cantare". Ad un anno dal suo primo inedito "A Metà strada", per la cantante è tempo di un nuovo progetto: una canzone dalle note delicate e soavi, un inno alla rinascita.

"Allontanarsi Insieme" uscirà domani su tutte le piattaforme, mentre su YouTube inizia il count-down per il videoclip, che uscirà lunedì 25 gennaio: una storytime che vedrà la cantante alle prese con la fine di un amore storico, che cercherà di cogliere da questa esperienza dolorosa la bellezza della rinascita interiore.

"La canzone è un cammino introspettivo. – ha spiegato Martina - Parla di una coppia, che dopo una lunga relazione, ha deciso di lasciarsi nonostante i buoni sentimenti l'uno per l'altra. Dopo tanti anni insieme i due sono cresciuti e cambiati e per questo è giunto per loro il momento di voltare pagina: decisione che prenderanno insieme dopo un lungo viaggio, fatto di lacrime e sorrisi, consapevoli di aver preso però la giusta decisione. Perché la fine di un amore non è sempre da vedersi come una cosa brutta: è ciò che ci ha reso quello che siamo adesso".

Il brano, presentato per le selezioni di Area Sanremo 2021, è stato scritto da A. Secci, l'arrangiamento musicale è stato curato da Giulio Iozzi.

"Vorrei ringraziare chi mi ha aiutato nella realizzazione di questo nuovo progetto: i miei insegnanti, Vincent Masini e Sabrina Ceccarelli, per il supporto continuo che mi hanno fornito; - ha dichiarato Martina - Un grazie anche a Giulio Iozzi che ha arrangiato il brano in maniera magistrale e ad Elia Lamura e Federico Melis per aver diretto e montato il videoclip della canzone; un sincero ringraziamento anche a Matteo Fagandini di "Effetti Arredamenti" per avermi gentilmente offerto la location; un caloroso grazie anche a Nicolò Lucetti che ha partecipato al videoclip come coprotagonista".

Il nuovo singolo di Martina Pitanti uscirà domani, 19 gennaio e sarà presente su Spotify, YouTube, Amazon, iTunes, Deezer. Non vi resta che ascoltare la canzone, un inno alla rinascita!

Chi è Martina Pitanti: Martina è una giovane cantante apuana che ha coltivato la passione per il canto fin da piccola. Martina si è fatta apprezzare nel panorama locale per aver vinto l'ultima edizione del festival della canzonetta massese "Lasciateme Cantare", che le ha fatto riscoprire l'amore per le proprie radici. Negli anni si è distinta per le sue doti canore, rientrando tra i semifinalisti del prestigioso festival di Castrocaro. Lo scorso anno ha partecipato alle selezioni per "Area Sanremo" con il singolo "A metà strada" arrivando in ottima posizione.