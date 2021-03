L'evento



Palestra Balance compie 10 anni: "La passione è più forte del Covid"

mercoledì, 24 marzo 2021, 08:39

di donatella beneventi

Sono trascorsi dieci anni dall'apertura della Palestra Balance di Carrara, uno dei centri fitness più conosciuti in città,dieci anni di successi e di progetti, attraversando anche momenti difficili, ma superati brillantemente con tanto ottimismo.



Il cuore della palestra è la biondissima Francesca Poggioni, un vero vulcano con energia da vendere e caratterizzata da un ottimismo congenito, che è il suo segreto, ma che ama condividere con tutti quelli con cui collabora da anni e con la grande famiglia di affezionati frequentatori della Balance:



"La mia storia con questa palestra inizia come cliente, nel 2001, attratta dai grandi spazi che disponeva : ne rimasi subito affascinata, al punto che nel 2004, mentre ero diventata mamma da poco, ho preso la gestione del bar perchè volevo essere parte di questo luogo cui ero molto legata. La palestra era però portata avanti da altri: ho sfruttato l'occasione per imparare e facevo le mie valutazioni, fino a che, al termine di una gestione fallimentare del centro, ho preso in mano la situazione, accollandomi un esiguo portafoglio clienti e un bilancio economico tutt'altro che positivo, praticamente un rischio enorme. Lo sport è sempre stata la mia passione per cui , facendomi forza sulla mia passione e su una probabile capacità commerciale ereditata da mio padre, mi sono rimboccata le maniche".



Per Francesca, la sua missione è quella di far stare bene le persone: la palestra si chiama Balance proprio per questo, l'equilibrio fra corpo e mente è fondamentale:" Spesso mi arrivano al desk informativo persone depresse- dice- il nostro scopo non è quello di scolpire corpi, ma quello di portare le persone a stare bene con se stessi. Ognuno deve fare cose alla sua portata, ma potersi ritagliare un'ora, anche solo facendo allenamenti semplici, contribuisce all'innalzamento dell'autostima e al miglioramento dell'umore".



Il centro, che conta altri servizi come il dietologo, l'estetica, la parrucchiera e l'osteopata, ha dovuto affrontare come tutti gli esercizi commerciali, le restrizioni del covid: che ha penalizzato in particolare, anche le palestre: " Disponendo di un grande spazio esterno. dice- abbiamo portato la palestra fuori, con quasi tutti i nostri corsi su prenotazione e con tutte le distanze di sicurezza rispettate. E' in apertura anche lo spazio dedicato alla sala pesi che si sposterà all'aperto, con un angolo bar che stiamo allestendo: è stata una condizione necessaria, sperando di poter tornare presto alla normalità, per poter soddisfare le richieste di chi era abituato a frequentare la sala con gli attrezzi".



L'attività che più caratterizza la palestra, sono i corsi di zumba, che rispecchia tutto ciò in cui Francesca crede: la socializzazione, l'allegria e la condivisione; sono corsi seguitissimi persino in streaming, con visualizzazioni anche di persone che vivono all'estero e che si allenano da casa, seguendo l'energia e la carica che Francesca ci mette ogni volta, senza stancarsi mai ed è grata per tutto ciò che ha raggiunto in questi dieci anni di impegno e passione, circondata innanzitutto dalla sua famiglia, il fratello Massimiliano che si occupa della parte amministrativa e la sorella Benedetta che cura il centro estetico, nonchè il team di allenatori e collaboratori che la affiancano da tempo, sempre con costante entusiasmo.