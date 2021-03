Sulle Gazzette al via 'Obiettivo 23' di Mariella Bonacci

Altri articoli in L'evento

giovedì, 18 marzo 2021, 12:56

Domenica 21 marzo, giornata mondiale della poesia, su iniziativa di Franco Frediani, nel parco dei Quercioli verrà installato un monolite di marmo con incisa la poesia "Ch'al scighe la pèggia"

sabato, 13 marzo 2021, 10:16

Un appuntamento importante quello di ieri all’Azzurrina, azienda del comune di Careggine che imbottiglia quella che costituisce una vera risorsa del nostro territorio, un’eccellenza di acqua alcalina riconosciuta a livello internazionale. Video

sabato, 13 febbraio 2021, 12:41

Il 14 febbraio è il giorno del cuore, di tutti i cuori. Lo ha deciso il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto Presidenziale, due anni fa

lunedì, 8 febbraio 2021, 16:43

Straordinario record di adesioni per l’evento di Polizia di Stato e Unieuro dedicato alla lotta contro il cyberbullismo

mercoledì, 27 gennaio 2021, 15:28

Per il secondo anno avrà inizio a Carrara , domenica 28 febbraio il corso annuale in counseling di Aspic Toscana. Evento importante per la città dato che fino ad ora i corsi annuali di questa Scuola (la prima in Italia nata, ormai, piu' di 30 anni fa) sono sempre stati...

lunedì, 18 gennaio 2021, 16:58

In uscita, domani 19 gennaio, il nuovo singolo "Allontanarsi Insieme" della cantante apuana Martina Pitanti, vincitrice dell'ultima edizione del festival della canzonetta massese "Lasciateme Cantare"