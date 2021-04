L'evento



Il prefetto Claudio Ventrice si è recato in visita alla Fraternita di Misericordia San Francesco

mercoledì, 14 aprile 2021, 21:23

Il prefetto Claudio Ventrice si è recato in visita alla Fraternita di Misericordia san Francesco in viale Roma. Ad accoglierlo il presidente Bruno Ciuffi con il rettore spirituale don Daniele Arcari, la dottoressa Michela Piccinini, i presidenti emeriti Luciano Faenzi e Angelo Mariani.

Erano presenti anche Rosaria Di Giambattista e Massimiliano Pelliccia, consiglieri dell’associazione con un piccolo gruppo di volontari. Il presidente Ciuffi ha esposto al prefetto una breve storia sull’associazione, dalla sua rinascita avvenuta nel febbraio 1985, le sue finalità, le attività svolte in questi anni e la situazione attuale.

Il prefetto Ventrice ha visitato la struttura ed in particolare il settore della protezione civile accompagnato dalla responsabile, ingegner Marina Vita. Ha espresso compiacimento per l’ottima organizzazione riscontrata ringraziando tutti i volontari per l’apporto fondamentale che, con la loro indefessa opera quotidiana, offrono alle istituzioni pubbliche nel campo assistenziale e socio sanitario. Al termine del lungo e cordiale colloquio avvenuto nella sala delle riunioni della Fraternita, svoltasi con tutte le misure di sicurezza previste, il presidente della Misericordia ha donato al prefetto una targa ricordo a nome di tutta l’associazione con una copia dello statuto e del bilancio sociale.