Il nutrizionista in farmacia: sabato visite gratuite alla "Prada"

martedì, 25 maggio 2021, 10:18

Sono trascorsi alcuni mesi dalla morte di Riccardo Vioni, l'indimenticato disc-jockey che ha animato per tanti anni i locali più famosi della Toscana e di altre località, mesi in cui i familiari hanno radunato intorno a loro l'affetto di tanti colleghi e persone comuni, estimatori di Riccardo

domenica, 23 maggio 2021, 15:59

Dopo mesi di lockdown esasperato, ma non troppo, ecco di nuovo i componenti delle Gazzette al tavolo per un pranzo all'Oste di Lucca di Antonio Di Cecio: per tutti bistecca cotta su pietra ollare con contorno di pernacchie e sberleffi per coloro - e sono tanti - che vorrebbero che...

martedì, 11 maggio 2021, 12:21

Proprio nel significato più profondo di queste parole è racchiuso lo spirito della 29ªedizione delle Giornate FAI di Primavera in programma sabato 15 e domenica 16 maggio 2021. Le Giornate FAI di Primavera sono il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo l’ultimo periodo di lockdown

mercoledì, 14 aprile 2021, 21:23

Ad accoglierlo il presidente Bruno Ciuffi con il rettore spirituale don Daniele Arcari, la dottoressa Michela Piccinini, i presidenti emeriti Luciano Faenzi e Angelo Mariani

domenica, 11 aprile 2021, 16:20

Proteggere il mare e preservare il suo inestimabile patrimonio ambientale, sociale e culturale a beneficio delle nuove generazioni: fedele alla sua missione istituzionale, la Guardia costiera rinnova l’ormai consolidata collaborazione con il Ministero dell’Istruzione con un nuovo protocollo d’intesa che il Ministro Patrizio Bianchi e il Comandante Generale, l’Ammiraglio Giovanni...

mercoledì, 24 marzo 2021, 20:41

In occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, in una città che non si è ricordata di lui, un umile gelatiere e la sua signora hanno preparato un gusto unico e inimitabile che è anche un segnale di speranza e un attestato di forte identità