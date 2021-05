L'evento



Sabato 29 maggio i sogni diventano realtà, riapre il parco natura Serbacco

sabato, 29 maggio 2021, 08:12

E se la carrozza non fosse tornata ad essere una zucca allo scoccare della mezzanotte? Beh, forse oggi non saremo qui a raccontare dell'incantevole mondo creato da Romolo Menini. Segnatevi la data: oggi sabato, 29 maggio, il cancello del parco naturale Serbacco, a San Martino in Freddana, (ri)aprirà al pubblico.

Superata una stagione di prova, quella dell'anno scorso, con addosso gli strascichi di una pandemia ancora sconosciuta, oggi il team è più carico che mai. Un vero e proprio "ritorno al passato", potremmo dire. Tre ettari di terreno suddivisi in modo da soddisfare grandi e piccini e far vivere un'esperienza innovativa e suggestiva. Un percorso guidato immerso nella natura e in mezzo agli animali nel quale è possibile ammirare da vicino gli asinelli, i pony, i fagiani e le oche.

Ma, aspettate, laggiù cosa succede? Ecco che un gruppo di persone sta giocando a bocce alla francese e al lancio del ferro di cavallo: catapultati nello scorso secolo, da Serbacco potrete prendere parte a tutte quelle attività oggi dimenticate. "Questo progetto è una rappresentazione di me in versione fanciullesca - commenta Menini emozionato dell'imminente riapertura - Le persone hanno voglia e bisogno di natura e spensieratezza, io ho cercato di integrare le due cose creando questo mondo particolare all'interno di una frenetica realtà". Ce n'è proprio per tutti i gusti.Coloro che hanno sempre sognato di vivere nel regno Disney, ad esempio, Romolo li accontenta con un vero e proprio "Percorso delle favole" e la compagnia di Biancaneve, Peter Pan in lotta con il pericoloso coccodrillo e di Geppetto alle prese con la costruzione di quello che sarà poi suo figlio Pinocchio.

E ancora, un campo da tennis e da golf per chi quel giorno vorrà fare un po' di sport prima di gustarsi un originalissimo picnic su carrozze e carri antichi. "Il giro dura circa due ore e mezza e si conclude in limonaia, la parte del parco nella quale più mi riconosco - continua il proprietario - Qui uno spettacolo di burattini incanterà grandi e piccini lasciandogli un ricordo speciale della giornata appena trascorsa".

Varcare il cancello di Serbacco significa trovarsi faccia a faccia con un turbinio di emozioni che credevi ormai sepolte. I bambini, stupiti, ammirano un mondo che credono ancora possibile, gli adulti si commuovono di fronte a qualcosa che sanno non potrà mai esistere. In quel momento, però, ci credono anche loro. E questa è questa la magia più grande di tutti: riuscire ancora a far sognare chi di illusioni non vive più. Allora, vissero per sempre felici e contenti, no?! Beh, qui, sicuramente.

Orari dei percorsi guidati: 11 - 13.30 13.30 - 16 16 - 18.30

Giorno di chiusura: lunedì

Via Don Aldo Mei - 55060 San Martino in Freddana (Lu)

Per prenotazioni: 3273218875

Foto Ciprian Gheorghita