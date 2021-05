L'evento



Si torna a ballare con l'ultimo singolo di Ilary Zin "Tu Y Yo", una bachata irresistibile

giovedì, 27 maggio 2021, 11:59

In uscita, domani 28 maggio, il nuovo singolo Tu Y Yo della cantante apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, famosa nel panorama musicale della musica latina. Una bachata sensuale e travolgente che non deluderà le aspettative dei fan.

Tu Y Yo uscirà domani su tutte le piattaforme, mentre su YouTube inizia il count-down per il videoclip: nella splendida cornice della Villa di Corliano a San Giuliano Terme, verrà raccontata una splendida storia d'amore, sulle note travolgenti di una sensuale bachata, una tra le danze caraibiche più apprezzate dagli innamorati.



Su ciò che dovrete aspettarvi dal brano, Ilary non ha dubbi: "Ritmo latino, travolgente e sensuale. Un brano diverso dal solito nato proprio dal sentimento più bello di tutti: l'amore! Quando penso ad un brano mi lascio trasportare dalle mie emozioni, penso che in questo progetto si possano percepire tutti i miei sentimenti. Il risultato è una vera e propria serenata, ecco perché come special guest in questo video ci sarà anche mio marito Angelo".



La cornice, già splendida della villa, è stata resa ancora più magica grazie alle coreografie di Valentina Corradi e Davide Cotroneo della e scuola di ballo Latin Way di Federico e Francesca.



"Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto: la mia photo director Laura Grossi, il mio grande gruppo SBM studio di Massa, capitanato dal Regista Barducci Davide e vice regia Lucia Furia, Mirko Mangano che ha curato il suono, il nostro specialista del Drone Victor Valobonsi, la mia stylist Nadia La Saia, la mia make up artist Virginia Giannarelli, il Salone Hairdresser Mides parrucchieri di Cristina Gori con il suo super Matteo Persico. Aggiungo un ringraziamento speciale al nostro grande amico Dario della pasticceria Bar Primavera 78 di Massa che ci ha supportato nella realizzazione di questo nuovo progetto, nonché al Signor Conte Agostini Agostino che ci ha ospitato, insieme a Leonardo Frediani nella splendida Villa di Corliano. Un ringraziamento anche a Paola Andreazzoli e Simone Biagioni dell'agenzia Dimmi Di Sì, all'azienda l'Altra Ottica per averci fornito l'attrezzatura e al music maker Kiki Aguero" - dichiara l'artista Apuana, Ilary Z.



Il nuovo singolo di Ilaria Sacchetti uscirà domani, 28 maggio e sarà distribuito su tutte le piattaforme (Spotify, YouTube, Amazon, iTunes, Deezer). Non vi resta che ascoltare la canzone e lasciarvi trasportare dal ritmo di Tu Y Yo!



Chi è Ilary Zin: Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z è conosciuta come cantante, ma anche come istruttrice di Zumba, fitness, coreografa e ballerina, svolgendo l'attività di trainer da oltre 20 anni. Si è distinta negli anni grazie ad altri grandi successi come "Baila conmigo", "Waiting for you", "Love in tango", "Eres mi vida". Il suo ultimo singolo "Loca" ha raggiunto 40Mila visualizzazioni su YouTube in poco tempo.

Lo staf di Ilary Zin:

Lyrics by Ilary-Z

Sound Design, Recording, Mixing, Mastering byLeonardo Rosi - Massa, Italy

Layout by Ilary-Z

Vocal Coach Silvia Pellegri

Videoclip Story and Screenplay by Barducci Davide e Lucia Furia SBM Studio & Ilary-Z Screenplay development, video shooting/Editing and final realization by SBM Studio

Director of Photography Laura Grossi

Make up by Virginia Giannarelli

Hairstyle by Mides Cristina Gori

Dresses Designer by Nadia La Saia

Attrezzatura ottica Altra Ottica Massa