Seravezza, la prima delle stelle dell'arte alla Valle degli Otti

sabato, 29 maggio 2021, 08:12

E se la carrozza non fosse tornata ad essere una zucca allo scoccare della mezzanotte? Beh, forse oggi non saremo qui a raccontare dell'incantevole mondo creato da Romolo Menini. Segnatevi la data: oggi sabato, 29 maggio, il cancello del parco naturale Serbacco, a San Martino in Freddana, (ri)aprirà al pubblico

giovedì, 27 maggio 2021, 11:59

In uscita, domani 28 maggio, il nuovo singolo Tu Y Yo della cantante apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, famosa nel panorama musicale della musica latina. Una bachata sensuale e travolgente che non deluderà le aspettative dei fan

giovedì, 27 maggio 2021, 11:53

Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco emiliano: due nuovi punti di rilievo per la via Matildica del Volto Santo a beneficio di camminatori e turisti. Accade a Canossa e Villa Minozzo

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:16

Sabato 29 maggio alla Farmacia Nausicaa "La Prada" di Avenza torna l'appuntamento con il nutrizionista. Dalle ore 9.30 il dottor Franco Bardini sarà disponibile per colloqui a titolo gratuito. È necessaria la prenotazione chiamando il numero 0585 53161 o recandosi direttamente in farmacia

martedì, 25 maggio 2021, 10:18

Sono trascorsi alcuni mesi dalla morte di Riccardo Vioni, l'indimenticato disc-jockey che ha animato per tanti anni i locali più famosi della Toscana e di altre località, mesi in cui i familiari hanno radunato intorno a loro l'affetto di tanti colleghi e persone comuni, estimatori di Riccardo

domenica, 23 maggio 2021, 15:59

Dopo mesi di lockdown esasperato, ma non troppo, ecco di nuovo i componenti delle Gazzette al tavolo per un pranzo all'Oste di Lucca di Antonio Di Cecio: per tutti bistecca cotta su pietra ollare con contorno di pernacchie e sberleffi per coloro - e sono tanti - che vorrebbero che...