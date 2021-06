L'evento



Solennità di San Ceccardo, vescovo e martire

lunedì, 14 giugno 2021, 18:57

Mercoledì 16 giugno alle ore 18:30 in Duomo la città festeggia San Ceccardo, vescovo di Luni e martire, patrono della città, del comune e del vicariato di Carrara, compatrono della diocesi di Massa Carrara - Pontremoli. Mercoledì 16 giugno, la città di Carrara celebrerà solennemente il suo Patrono San Ceccardo il cui corpo lo scorso febbraio è stato oggetto dell’ultima ricognizione canonica e del primo studio antropologico. La solennità del Santo Vescovo di Luni è per i fedeli di Carrara, un’occasione per riscoprire le proprie radici cristiane e cittadine. Anche per questo motivo è una delle celebrazioni più sentite dalla popolazione e vede da sempre la presenza di numerosi sacerdoti, delle Associazioni di volontariato, degli Ordini Cavallereschi, delle Autorità civili e militari oltre a numerosi fedeli provenienti da tutto il comprensorio. La festa di mercoledì 16 giugno inizierà con la recita del S. Rosario alle ore 18:00. Alle 18:30 si terrà la solenne concelebrazione eucaristica e venerazione delle Sacre Reliquie di San Ceccardo presieduta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. Gianni Ambrosio Amministratore Apostolico diocesano.