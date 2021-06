L'evento



Tappini, Andrea Biagi batte il Napoli e vola alla finale nazionale

giovedì, 10 giugno 2021, 10:15

Internazionale-Napoli non era solo una partita, ma la sfida tra i migliori giocatori della storia di Tappini Calcio.

Quattro scudetti ciascuno, una lista quasi infinita di trofei nazionali erano il preludio di un match giocato a livelli altissimi, ricco di azioni, parate, tentativi e gesti tecnici di pregio.

L'inizio non è dei migliori, Andrea sbaglia alcuni appoggi facili e sembra essere arrivato fuori forma ma è solo un'impressione.

Mano a mano che i due giocatori si scaldano anche il livello inizia ad alzarsi e gli applausi o le facce stupite per lo spettacolo offerto sono la cornice perfetta di uno degli incontri più belli degli ultimi dieci anni.

Armando replica parzialmente quanto mostrato nelle due uscite precedenti, preferendo un gioco di rimessa, conservativo e attento lasciando il campo ai nerazzurri che prendono presto il controllo della partita.

Lo stile arioso e offensivo tipico di Andrea lascia comunque spazi per le ripartenze napoletane rischiando la rete in almeno tre occasioni finite a fil di palo.

Il gol che sblocca l'incontro arriva al minuto otto del primo tempo, un errore difensivo dei partenopei regala un calcio di punizione di seconda al suo avversario che sfrutta alla perfezione.

Appoggio vicino all'attaccante che, da fuori aria, inventa una palombella morbida capace di beffare Armando, fino a quel momento perfetto tra i pali.

Il Napoli prova a reagire e si getta in attacco con grande determinazione ma al tempo stesso cercando di non scoprirsi per evitare di subire un contropiede che potrebbe chiudere la partita.

Probabilmente è questo a pesare perché Andrea riesce a difendersi con ordine limitando al minimo i tiri in porta di De Sury e riuscendo a mantenere inviolata la porta.

Al fischio finale può esultare per la conquista del primo campionato Toscano.

Ora non resta che attendere la fine del torneo di qualificazione ligure per scoprire chi dovrà affrontare i quattro volte campioni d'italia.

Per seguire l'evento è possibile collegarsi al sito ufficiale dell'Associazione Tappini Calcio:

www.tappinicalcio.wordpress.com