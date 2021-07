L'evento



Al via il 'Caravella Summer Camp'

lunedì, 12 luglio 2021, 20:03

In arrivo il “Caravella Summer Camp”: camp estivo multisportivo per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni Prenderà il via a breve, per il primissimo anno, il nuovo camp estivo multisportivo “Caravella Summer Camp”, momento di aggregazione, motricità e divertimento dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni.

Il camp, dalla cadenza trisettimanale, avrà come sede lo spazio della pineta della “Caravella” di Marina di Carrara, una location a due passi dal mare scelta appositamente nell’ottica di una riqualificazione e riappropriazione per la comunità carrarese di uno spazio pubblico che negli anni ha conosciuto scarso utilizzo e, talvolta, situazioni di degrado. Protagoniste dell’iniziativa sono tre società sportive, la Rotellistica Apuana, il Club Scherma Apuano e la Scuola Surf Delta Nove, enti che già da anni hanno eletto la Caravella a luogo di attività motoria e promozione sportiva all’aperto, e che offriranno ai partecipanti una rosa di attività di intrattenimento, ludiche e sportive basate principalmente su pattinaggio, scherma e skateboard. L’attività del Caravella Summer Camp avrà inizio lunedì 19 luglio e terminerà venerdì 13 agosto, e si terrà il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00. È possibile prenotare la permanenza al camp di settimana in settimana; sono previsti sconti per prenotazioni superiori a una settimana. Per info e prenotazioni: 3475271052 Oppure è possibile scrivere agli indirizzi: alda.rotellisticapuana@gmail.com /susanrotellisticapuana@gmail.com