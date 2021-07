L'evento



Da Algeri a Marina di Carrara: approda il nuovo acquisto del gruppo Perioli

mercoledì, 14 luglio 2021, 17:51

di francesca vatteroni

Si chiama Djanet, ha una gemella che si chiama Cirta, è alta 24 metri, è lunga 17i e ha una capacità di 20.000 tonnellate circa di carico che si traducono in 1.500 containers. Farà la spola tra Marina di Carrara e l'Algeria con un viaggio settimanale, toccando anche i porti di La Spezia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Valencia. E' già approdata qua per la prima volta, ormeggiata lungo la banchina del nostro porto e all'ombra del suo scafo ha visto le rappresentanze dell'autorità portuale con il suo capitano Farid Debbouz, che ha condotto la nave nel suo viaggio inaugurale, scambiarsi saluti e crest, sotto lo sguardo ben auspicante dei dirigenti del Gruppo Perioli. E', insieme alla gemella che la affiancherà nel servizio della tratta, la nuova arrivata in casa Perioli: il gruppo societario quindi attualmente vanta una flotta composta da cinque mercantili che sono le due nuove portacontainers, fresche di varo, oltre a Tamanrasset, Titteri e Gouraya.

Si tratta soprattutto di export verso il paese nord africano, spiega Michele Giromini l'amministratore delegato della Dario Perioli SpA: export di merce di vario tipo come tessile o ceramica, tutto trasportato tramite conteiners. "In futuro-spiega Giromini- si prevede che il traffico potrà trasformarsi in import, quando la delocalizzazione che attualmente avviene con l'est Europa vedrà orientare le aziende europee verso il nord Africa. Quindi resta un investimento con un futuro".

Il mercantile nuovo, più performante, più sostenibile dal punto di vista ecologico e dotato di tutte le nuove tecnologie e di motori di ultima generazione ripartirà questa sera, destinazione Algeri, con un carico di 1100 teus.

Sappiamo che il gruppo Perioli, nato a La Spezia nel 1908 ma dal 2018 presente anche qua nel porto di Marina, punta molto e da tempo sulla tratta del Mediterraneo che guarda al nord Africa, grazie al suo partneriato societario con Sahel Line srl, compagnia di navigazione tunisina con cui solca la linea con la Tunisia e Cnan Med SpA, società di bandiera dello stato algerino, con cui percorre la tratta algerina. Con questi nuovi acquisti costati circa 58 milioni di dollari il gruppo mostra così i muscoli ma anche capacità e voglia di investire. Il suo amministratore delegato, a proposito del porto di Marina e del ruolo nelle strategie di investimento del gruppo, sottolinea:"Quattro delle cinque navi del gruppo scalano nel porto di Marina di Carrara che quindi rappresenta per noi il centro dei rapporti con il paese africano: siamo connessi con tutti i porti algerini-illustra Giromimi che ricorda, lasciando poi la parola al presidente dell'Autorità Portuale- Il porto è l'elemento fondamentale, trait d'union tra terra e mare. Ed è importante investire in area terrestre come anche nell'area marittima. Abbiamo l'ambizione di fare del porto di Marina il primo punto di approdo con l'Algeria e dentro questa idea è fondamentale che l'area portuale sia efficiente. Il nostro obiettivo è di creare ricchezza per tutto il territorio. Quindi diamo il benvenuto a questa nuova nave. Oggi è un giorno di festa".

Quando la parola passa al presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva, i nodi che affronta sono diversi.

Il ricucire il legame tra porto e cittadina. "Il problema che proviene dal passato era una sorta di estraneità del porto alla città: distanza che intendiamo colmare- garantisce Sommariva-il fatto che siano presenti il sindaco Francesco De Pasquale e l'assessore di Massa Paolo Balloni dimostra il clima di collaborazione che stiamo cercando. Anche con la Capitaneria di porto e con il neo comandante Antonio Masiello".

Ha rimarcato la stabilità dei rapporti commerciali. "Costruire strategie commerciali permanenti con questi paesi è estremamente importante" ha detto.

I dati incoraggianti. "Nei primi sei mesi abbiamo registrato una crescita oltre il 6%: significa che siamo in una fase di nuova vitalità del porto".

La temuta sopraffazione di La Spezia nei confronti di Marina di Carrara in seguito all'accorpamento:"Perioli si è sviluppato maggiormente a Marina di Carrara rispetto che a La Spezia-ha fatto notare Sommariva, commentando- ormai i primi quattro anni sono trascorsi e la prima fase si può dire abbia portato a un bilancio positivo".

Nodo citato tra i fondamentali è stato poi il Piano regolatore del porto, arenato dentro le maglie del processo di approvazione. "Il porto ha bisogno di costruire il suo futuro-si è detto dell'avviso Sommariva-mi riferisco al Piano regolatore su cui costruire una prospettiva futura perché lo merita: in termini di occupazione ci potranno essere risultati importanti".