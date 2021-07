E' di Carrara il babbo più bello d'Italia categoria 'Gold'

Altri articoli in L'evento

lunedì, 12 luglio 2021, 20:03

In arrivo il “Caravella Summer Camp”: camp estivo multisportivo per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni Prenderà il via a breve, per il primissimo anno, il nuovo camp estivo multisportivo “Caravella Summer Camp”, momento di aggregazione, motricità e divertimento dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 13...

martedì, 6 luglio 2021, 20:21

È stata una mattina molto sentita e importante quella di domenica 4 luglio per AVIS Carrara. L'associazione ha inaugurato la propria sede operativa, in Largo XXV Aprile n°8, nel palazzo antistante la famigerata statua della "Bagnante", alla presenza del sindaco Francesco De Pasquale

giovedì, 1 luglio 2021, 12:59

Tutto pronto per l’edizione 2021 del «Festival Organistico Apuano», l’annuale rassegna musicale, promossa dalla Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli, in collaborazione con l’Associazione «César Franck», e finalizzata a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio organario del nostro territorio

lunedì, 28 giugno 2021, 09:45

Con il patrocinio del comune di Lerici, nell' incantevole cornice di Tellaro, chi meglio dell’artista Carlo Bacci può descrivere lo spirito della mostra

giovedì, 24 giugno 2021, 12:26

Il primo appuntamento di questa sera vede protagonista lo scrittore umoristico Renato De Rosa con la presentazione del libro Osvaldo, l'algoritmo di Dio (Carbonio Editore)

giovedì, 17 giugno 2021, 17:52

Sarà realizzata col contributo della Fondazione Marmo Onlus, e collocata nell'area antistante la moschea della capitale algerina a lui intitolata