L'evento



Festival organistico apuano

giovedì, 1 luglio 2021, 12:59

Tutto pronto per l’edizione 2021 del «Festival Organistico Apuano», l’annuale rassegna musicale, promossa dalla Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli, in collaborazione con l’Associazione «César Franck», e finalizzata a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio organario del nostro territorio. Il cartellone di quest’anno si compone di quattro concerti che avranno luogo in quattro chiese del territorio.

Aprirà il Festival, venerdì 2 luglio a Bagnone, il duo Antonio Frigè (organo) e Gabriele Cassone (Tromba) che presenterà un affascinante programma di musica barocca - da Frescobaldi ad Haendel. I due esecutori suonano insieme dal 1982. Hanno al loro attivo importanti riconoscimenti sia come solisti, sia nelle esecuzioni in «ensemble». Cassone suona la tromba naturale barocca, ma anche strumenti moderni. Vanta prestigiose collaborazioni con compositori contemporanei come il compianto Luciano Berio. Frigè, invece, ha al suo attivo oltre trenta registrazioni su organi storici per quanto riguarda la letteratura organistica del sei-settecento.

Il secondo concerto in programma si svolgerà nel Duomo di Carrara, domenica 4 luglio. Sarà presente il gruppo di canto gregoriano «Pro cantione sacra», di recente costituzione, e formato da alcuni sacerdoti e seminaristi della diocesi apuana. Il progetto musicale della serata prevede l’accostamento alle melodie gregoriane di improvvisazioni eseguite da Ferruccio Bartoletti sull’organo di Vincenzo Mascioni.

Il terzo concerto del Festival sarà mercoledì 7 luglio, nel Duomo di Pontremoli. Suoneranno sul grande organo di Balbiani Vegezzi-Bossi, gli allievi della scuola di musica sacra che stanno seguendo o hanno concluso i corsi sull’interpretazione organistica, organizzati dalla Diocesi. Chiuderà la rassegna, sabato 10 luglio, nella Cattedrale di Massa, l’organista Eugenio Maria Fagiani, titolare dell’organo del Santuario della Verna. Il maestro Fagiani oltre che ad essere apprezzato come solista, affianca una lunga collaborazione con l’Orchestra Sinfonica La Verdi di Milano dal 2010 e con la Filarmonica Arturo Toscanini.

«La programmazione dei concerti – hanno dichiarato gli organizzatori - è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Bagnone e dei parroci titolari delle varie chiese, e per questo, si ringrazia, in particolare don Andrea Nizzoli, padre Dario Ravera, don Raffaello Piagentini e mons. Giulio Rossi. Il Festival Apuano – proseguono gli organizzatori – unico nel suo genere, propone una formula innovativa: la valorizzazione degli strumenti musicali presenti nelle chiese del nostro territorio e delle loro specificità timbriche». La direzione artistica è affidata al maestro Ferruccio Bartoletti che è docente di organo alla scuola diocesana di musica sacra e organista titolare della Cattedrale di Massa. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.15 e sono ad ingresso libero nel pieno rispetto dei protocolli anticovid. Il concerto a Bagnone, venerdì 2 luglio, inizierà alle ore 18.45.