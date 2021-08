L'evento



A Monzone inizia "Aspettando l'isola che non c'è"

lunedì, 2 agosto 2021, 17:22

Aspettando l'isola che non c'è” di Officine T.O.K è una rassegna che è pronta a portarci fiabescamente verso la “seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino” ogni sera alle 21.15 in località Ponte di Monzone, ospitata da Villa Bernardini. Si parte mercoledì 4 e giovedì 5 agosto e si prosegue mercoledì 11, venerdì 13 e sabato 14 agosto.

La rassegna, realizzata grazie al contributo di Cassa di Risparmio di Carrara e avrà temi e ospiti provenienti dal mondo della musica, del teatro e della cultura che accompagneranno gli spettatori in un viaggio ogni volta diverso.

Mercoledì 4 agosto alle ore 21.15 aprirà Alessio Biagi Scrittore e Storyteller, che presenterà il suo libro di favole “Sotto il mare c’è un bosco”. Con la partecipazione di Gabriel Del Sarto. A seguire concerto Acustico di Stefano Barotti (chitarra, voce e canzoni) e Michelangelo Surdo (chitarra e ukulele).

Giovedì 5 agosto ci sarà un concerto del polistrumentista Alessandro Piccioli che presenterà il suo nuovo disco.

Mercoledì 11 agosto si ripartirà con I Cosmic Queers in Memorie dal Sottosoviet, performance di spoken word & musica.

Venerdì 13 agosto l'Associazione Culturale Mirpó si presenta con uno spettacolo del tutto improvvisato, senza copione, senza canovacci e senza regia. Concluderanno “Aspettando l'isola che non c'è” sabato 14 agostoElisabettaDini e Andrea Brunotti in No, Tu No!!! uno spettacolo tra parole e musica dedicato ai grandi comici italiani, da Walter Chiari a Gigi Proietti.

L'ingresso delle serate è a offerta libera. È gradita la prenotazione al numero 3405371090.